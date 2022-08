Maria De Filippi beccata in costume, la FOTO è sublime: gambe da rimanere paralizzati

Maria De Filippi beccata in costume durante una gita in barca, la foto è diventata virale: il fisico della conduttrice è impressionante

Da oltre vent’anni è la colonna portante dell’emittente Mediaset, la figura a cui Pier Silvio Berlusconi non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo. Maria De Filippi, grazie al matrimonio con Maurizio Costanzo, è riuscita ad intraprendere una carriera brillante nell’ambito dello spettacolo.

Laureata col massimo dei voti in Giurisprudenza, solo a seguito dell’incontro con il giornalista la conduttrice ha realmente compreso quella che sarebbe stata la sua strada. Ad oggi, nessun programma di Canale Cinque potrebbe prescindere dal ruolo fondamentale di Maria, sia sul palco che dietro le quinte.

Maria De Filippi, cosa fa nel tempo libero? Tutte le passioni della conduttrice più amata

Sta per raggiungere il traguardo dei 61 anni d’età, eppure il suo corpo non sembra proprio volersi arrendere al passare del tempo. Da oltre trent’anni, infatti, Maria De Filippi conserva la medesima, immutata fisicità.

Merito della primaria passione a cui la conduttrice si dedica nei momenti di pausa dal lavoro, e cioè quella per lo sport. Grande amante del crossfit e del tennis, la moglie di Costanzo non rinuncerebbe all’attività fisica per nessun motivo al mondo.

D’altra parte, è proprio lo sport a consentire alla De Filippi di mantenere un corpo atletico e tonico. Una delle immagini recentemente condivise dalla pagina Instagram Mariaa.def non fa che testimoniarlo.

La conduttrice di Canale Cinque è favolosa in costume: gambe da rimanere paralizzati – FOTO

Altra grande passione della presentatrice è il mare, presso cui la De Filippi si reca con cadenza regolare durante l’estate. Lo scatto che vi proponiamo la immortala proprio durante una delle sue gite in barca.

Il fisico di Maria, asciutto e atletico, non fa che testimoniare quanto lo sport rappresenti, di fatto, una componente imprescindibile della sua quotidianità.

La De Filippi, che pur ha superato la soglia dei sessant’anni, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. “Che bella“, “sei meravigliosa” hanno tuonato i fan sotto l’incredibile post.

