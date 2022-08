Elettra Lamborghini: “Non le porto, potrebbe vedersi la…”. Il pubblico esplode in ovazione – VIDEO

Elettra Lamborghini ne ha combinata un’altra delle sue, senza pudore lo comunica a tutti dal palco e scoppia il delirio in discoteca.

Una scena simile ha destato non poco scalpore, la cantante non si fa problemi a dire la verità, milioni di fan iniziano a sbraitare, sono scene da film.

Elettra Lamborghini, una star nata per caso

Nata a Bologna nel 1994, Elettra Miura Lamborghini, è figlia di Tonino e Luisa Lamborghini ovvero la nipote di Ferruccio, fondatore della famosissima casa automobilistica. Nasce come ereditiera ma ha deciso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo viste le sue doti canore. E’ spesso al centro dell’attenzione per l’atteggiamento provocatorio che ha verso la società, è una ragazza molto dolce ed è la beniamina di tantissime teenager.

Oltre a cantare e lavorare come influencer sui social, Elettra è spesso ospite di numerosi programmi televisivi come opinionista. Il suo sogno più grande era quello di diventare un’attrice, ma pur avendo preso numerose lezioni non è riuscita nel suo intento. Nel 2020 si è sposata con il produttore discografico Afrojack ed insieme sono molto felici.

“Amnesia” ad Ibiza, il 25 agosto è stato uno show

In discoteca Elettra fa scintille, nel bel mezzo della sua esibizione mette in chiaro tre cose o meglio, immagina tre possibili scenari vista la situazione. “Ho un problema”, inizia col dire, “Questa notte potrebbero succedere tre cose”.

“La prima, potrebbe cadermi la parrucca, la seconda, potrei cadere vista l’umidità sul palco, la terza, potrebbe vedersi la pata** perché non ho le mutande”.

Ovazione per Elettra, il pubblico è in fermento

Udita l’ultima premessa il pubblico è scoppiato in un fragoroso boato. Elettra che mostra, in modo casuale, le sue parti basse, sarebbe stato uno spettacolo a dir poco esilarante. Il tutto è accaduto nella discoteca “Amnesia” ad Ibiza, il 25 agosto. L’ esibizione è stata unica nel suo genere, come sempre Elettra ha dato il meglio di se cantando e danzando le sue canzoni che sono diventate un vero e proprio tormentone tra milioni di ragazzi.

