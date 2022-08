Sbalzati dalla moto: 19 enne muore, lui si salva. Il pirata ubriaco e drogato

Si dirigevano ad un concerto in una serata di fine estate con la moto. Un fuoristrada li ha colpiti, il pilota sotto effetto di droga e alcol. Tragedia in provincia di Brescia.

Avevano deciso di passare una serata diversa, avevano preso dei biglietti per un concerto e in sella alla moto di lui, la giovanissima coppia si era diretta alla periferia di Brescia. Una storia che era appena cominciata e che non ha avuto modo di godersi un attimo di gioia. La coppia di giovani fidanzati era composta da Stella Mutti, di 19 anni e Ivan, 22. Tornando a casa, dopo la serata, i due sono stati investiti da un fuoristrada.

Era l’1:30 di notte quando l’auto, un fuoristrada entra in collisione con la moto della coppia. Stella Mutti perde la vita sul colpo, si salva Ivan. Secondo le ricostruzioni della Polizia che ha raccolto testimonianze e informazioni, il fuoristrada stava percorrendo il tratto a passo d’uomo mentre la moto avrebbe tentato un sorpasso proibito. Secondo un testimone in auto, al momento dello scontro moto e fuoristrada erano fermi al semaforo. Entrambi sarebbero partiti insieme ma dopo qualche metro la macchina avrebbe girato a sinistra mentre i ragazzi in sella avrebbero tentato il sorpasso. Un incidente fatale per la giovane Stella Mutti di soli 19 anni.

Il sorpasso proibito che avrebbe distrutto una storia d’amore agli albori: Stella e Ivan si conoscevano da poco più di un mese

I due si erano conosciuti da poco più di un mese e avevano deciso di prendere i biglietti per il concerto del rapper Ernia, nella periferia di Brescia. Il guidatore del fuoristrada, un ragazzo di 25 anni, sarebbe risultato positivo al test di alcol e droga ma attualmente non è scattata alcuna misura restrittiva nei suoi confronti. Sarebbe a piede libero fino a che non sarà più chiara la dinamica dell’incidente dato che nel luogo dello schianto non erano presenti telecamere.

Stella, 19 anni, era un’amante dei viaggi, delle lingue e dello yoga. Si era appena diplomata al liceo sportivo di Brescia. Molti i messaggi di cordoglio per la perdita della giovane ragazza. Anche il rapper milanese Ernia ha espresso un pensiero per la giovane:

Sono addolorato e non ho parole. Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici

