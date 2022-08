Naike Rivelli, il post più inatteso: così nel bosco con mamma Ornella. “Una verità che non piace a tanti” – FOTO

Naike Rivelli, figlia d’arte della storica attrice ha messo tutti sull’attenti con un post davvero spiazzante: i dettagli nel bosco con mamma Ornella.

Protagonista di pellicole romantiche e di genere, commedia, Ornella Muti ha scritto pagine di storia indelebili.

Ancora oggi i telespettatori e gli amanti del cinema preferiscono ricordarla nelle vesti di attrice per eccellenza, una star quasi inarrivabile.

Nel corso della sua carriera ha recitato diverse volte in compagnia di personaggi iconici con i quali stabiliva un rapporto profondo, come ad esempio, il “Molleggiato”, Adriano Celentano.

Nonostante l’etichetta di diva degli anni ’70, l’attrice dai numerosi premi e Targhe D’Oro per migliore attrice ha dato vitale importanza alla famiglia e in generale alla crescita dei propri figli. Tra questi spicca il nome di Naike Rivelli, sempre più propensa a raccogliere la difficile eredità della madre.

Quest’ultima è entrata spesso nell’occhio del ciclone, tra commenti al vetriolo con gli haters e non solo. Nell’ultimo post condiviso sul profilo, Naike condivide insieme a mamma Ornella, un bel bicchiere di tisana rilassante , sotto l’albero di un fitto bosco.

Il messaggio a tal proposito per mano della web influencer però allude a ben altro e tra i commenti sottostanti dei follower ha ammesso, come se non bastasse, repliche al veleno

Naike Rivelli, la FOTO sotto l’albero con mamma Ornella e il post sconvolgente: cosa ha voluto dire

Ne è passata di acqua sotto i ponti prima di rivedere alla luce mamma e figlia. Parliamo di Ornella Muti e Naike Rivelli, il cui rapporto diventa ogni giorno sempre più speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

La web influencer e attrice, sulle orme della madre, attrice amata e apprezzata oggi alla stessa maniera di ieri ha fatto irruzione sul proprio profilo social e invitato i fan a leggere attentamente il lungo post dedicato agli italiani.

“Oggi si parla di salute e non di estetica come molti potrebbero fraintendere…”

Naike e mamma Ornella reggono tra le mani una piacevole e salutare tazza di thè rigenerante, l’immagine simbolo del lungo messaggio rivolto agli italiani.

Sotto quel bosco fitto di alberi, Naike ha voluto sottolineare la sua fortuna di essere nata da una famiglia, attenta a 360 gradi sul cibo.

Il consiglio della Rivelli è rivolto soprattutto ai bambini, vittime di zuccheri e grassi a volontà durante una singola giornata e accompagnarli gradualmente ad una dieta fresca e genuina.

“noi siamo quello che mangiamo”

Questo è il significato del lungo post descrittivo, un invito agli italiani a tenersi lontani da determinati pasti se vogliono trascorrere una vita tranquilla e senza particolari dolori fisici.

Ecco dunque spiegato il segreto di un fisico così asciutto da parte sua, un altro elemento del repertorio che ha aiutato Naike a diventare un personaggio modello per tanti.