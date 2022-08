Francesco Renga è innamorato alla follia di LEI: il VIDEO cancella ogni dubbio

Francesco Renga esce allo scoperto con un video super emozionante dove annuncia il vero amore della sua vita: altro che Ambra Angiolini!

Il cantante, ex Sanremo, Francesco Renga ha condiviso uno dei momenti più belli e indescrivibili della sua encomiabile carriera.

L’ex compagno di Ambra Angiolini, attrice di fama nazionale era finito nel vortice del gossip, a causa di una separazione che nessuno in fondo si sarebbe mai aspettato. E invece i due, con il passare del tempo si sono persi di vista fino ad allontanarsi, di comune accordo.

E’ proprio questa caratteristica che in qualche modo tiene ancora legati i rapporti tra l’ex coppia, che nel loro idillio sentimentale coronarono il sogno di mettere alla luce una meravigliosa bambina.

Francesco in questo periodo è impegnato in diverse tappe italiane a far esplodere la sua indimenticabile e melodiosa voce.

Proprio in uno dei concerti in giro per il Belpaese, il cantante è uscito allo scoperto invitando sul palcoscenico il suo vero e unico amore, che non corrisponde di certo al profilo di Ambra Angiolini

Francesco Renga, ecco il nuovo amore della sua vita: altro che Ambra! Chi è colei che l’ha fatto perdere la testa

Momento emozionante per il cantante, ex solista Francesco Renga, protagonista sul palcoscenico di Civitavecchia, gremito in ogni ordine di posto, tra gli spalti.

Raga mi sono emozionata 😭😭 Ma quanto sono belli Francesco Renga e la figlia? ♥️😍 pic.twitter.com/5fxi64A43C — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) August 26, 2022

Il concerto di ieri ha avuto enorme seguito non solo dal vivo ma anche attraverso la tv e i social dove sono stati ripresi i migliori momenti di una serata indimenticabile.

Lo è stata per il pubblico capitolino e anche per il cantautore dai riccioli neri, Renga. L’ex di Ambra Angiolini, rimasto con lei in buonissimi rapporti condivide con l’ex fiamma una bellissima figlia di nome, Jolanda.

Quando il pubblico era rimasto ad osservare la voce sublime di Renga nell’intonare il brano “Angelo“, la figlia ivi presente al concerto viene ripresa a fare un gesto davvero toccante.

Con gli occhi lucidi e ricchi d’emozione, Jolanda abbozza qualche frase del testo musicale prima di salire sul palco, invitata dal padre a ricevere un meraviglioso abbraccio

“…ECCO IL MIO AMORE GIGANTE. JOLANDA IERI È SALITA SUL PALCO COL SUO PAPO…”

Altro che Ambra Angiolini insomma: per Francesco Renga l’unico amore della sua vita è e resterà per sempre sua figlia.