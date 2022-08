Meghan Markle sconvolta, critiche incessanti: figuraccia epica, il retroscena è sconvolgente

Meghan Markle è finita al centro del mirino. Per la moglie di Harry arriva un fiasco totale: pioggia di critiche contro la Sussex.

Critiche e disapprovazione. Sono giorni difficili per Meghan Markle finita nel mirino in seguito a una sua nuova iniziativa accolta non come sperato.

La moglie di Harry ha raccolto, infatti, innumerevoli commenti negativi: molti si sono scagliati contro la Sussex sempre più nel mirino coi suoi costanti colpi di scena. Al fianco del marito ormai da due anni – nel 2020 hanno detto addio a Palazzo con la Megxit – ha i riflettori sempre puntati addosso per via dei suoi comportamenti.

Tra le liti e le incomprensioni con la Royal Family e i suoi comportamenti capricciosi – si è conquistata il titolo di Principessa di Montecito (quartiere in cui si è trasferita con il Sussex) – sta raccogliendo sempre meno consensi.

Meghan Makle non convince: pioggia di critiche

Questa volta a finire nel mirino delle critiche è il nuovo podcast di Meghan Markle.

“Archetype” è il titolo del nuovo podcast della Sussex: raccolta di episodi incentrati su tematiche del femminismo e sugli stereotipi di genere, è stato lanciato dopo mesi dall’annuncio del nuovo progetto.

Tuttavia il primo episodio, intitolato “L’ambiguità dell’ambizione”– che ha coinvolto per la sua realizzazione ben 28 persone – non ha avuto l’esito sperato e non sono mancate critiche incessanti.

Fiasco per la Duchessa di Sussex: affossata dai commenti negativi

Banale, assurdo e pieno di luoghi comuni. Così è stato definito il podcast di Meghan dai tabloit britannici.

Per alcuni si tratterebbe di una sorta di autointervista che la Markle avrebbe fatto con se stessa. Se l’ospite è stata la tennista Serena Williams, a quest’ultima sono stati dedicati solo undici minuti su sessanta di episodio: per tutto il resto del tempo a parlare è stata la Markle.

Tra le critiche c’è chi l’accusa di narcisismo ed egocentrismo: frutto di un contratto con Spotify da ben 25 milioni di dollari, il risultato non è stato per nulla accolto in modo ottimale dal pubblico.

Inoltre non è stata ben accolta la stoccata della Duchessa contro la Royal Family. Durante il primo episodio ha, infatti, raccontato come durante il periodo vissuto a Palazzo non abbia avuto voce in capitolo su nulla.

per molti non avrebbero senso questi continui richiami alla royal family

La Markle dovrebbe, infatti, per diversi trovare ora la propria strada senza continua a rinvangare contro i parenti del marito.

