Maria De Filippi beccata con LUI, Maurizio rimpiazzato da un prestante 30enne. La FOTO è inequivocabile

Maria De Filippi ha voluto rendere la cosa ufficiale, Maurizio Costanzo è stato rimpiazzato da un prestante 30enne, ecco di chi si tratta.

Non c’è differenza d’età che tenga, in questo caso sono giusto 30 anni, Maria ha dichiarato: “Siamo una la forza dell’altro”. Il nome del ragazzo vi lascerà senza parole.

Maurizio, rimpiazzato su due piedi

Maria De Filippi è considerata la regina della televisione italiana, è una conduttrice, produttrice ed autrice. Ha esordito nel 1992 con il programma Ragazzi e Ragazze, oggi meglio conosciuto come Uomini e Donne. Maria è il pilastro di numerose trasmissioni di successo che negli anni vengono ancora apprezzate da milioni di telespettatori.

La De Filippi è anche famosa per essere stata, l’amante di Maurizio Costanzo, dopo il divorzio il giornalista l’ha sposata. Ma ora il cuore della conduttrice batte per un’altra persona, Maurizio è stato rimpiazzato da un giovane bello e aiutante che ha fatto breccia nel cuore di Maria. I due sono inseparabili ed il loro amore dura da diversi anni, insieme, in foto, sono bellissimi.

Ecco di chi stiamo parlando, insieme sono bellissimi

Lei 60 anni lui 30, insieme sono bellissimi, il loro rapporto non ha eguali. Un amore profondo nato diversi anni fa quando Maria lo vide per la prima volta accogliendolo tra le sue braccia. Negli anni la conduttrice è stata la sua spalla, il suo porto sicuro, la sua guida.

Stiamo parlando di Gabriele, ragazzo preso prima in affido e poi adottato da Maria e Maurizio. Ora è diventato grande e lavora nelle redazioni di alcuni programmi di sua madre.

Mio figlio mi ha insegnato ad essere madre, siamo una la forza dell’altro

Una dichiarazione rilasciata ai nostri colleghi del settimanale Nuovo che ha fotografato la coppia innamorata a bordo di uno yatch privato mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza. Maria ha un bellissimo rapporto con suo figlio, per la conduttrice e Maurizio è stata una ventata d’aria fresca, una vera rinascita dopo alcuni periodi bui della loro vita.

