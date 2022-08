Luigi Esposito di “Gigi e Ross”, sua moglie è bellissima ed è una star di tik tok. La conoscete ? VIDEO

Avete mai visto la moglie di Luigi Esposito? E’ una bellissima donna ed è molto famosa, ecco di chi si tratta.

Luigi Esposito è un membro del duo comico “Gigi e Ross” formato con l’amico d’infanzia Rosario Morra. I due hanno avuto un successo strepitoso grazie alle battutine sempre pronte che strappano fragorose risate al pubblico.

Chi è Luigi Esposito

Gigi nasce a Napoli il 19 luglio del 1978, la sua formazione culturale è prettamente artistica e spinto da questa sua passione per il teatro ed il cabaret studia per diventare attore all’Accademia di Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Dopo un po’ di gavetta arriva il successo grazie a Ros, i due iniziano a prendere parte a numerosi programmi anche radiofonici.

La loro bravura è così evidente che diversi produttori li ingaggiano come presentatori, notevole è stata la conduzione di Made in Sud, programma comico in onda sull’emittente Rai. Gigi è sposata con una bellissima donna, la conoscete?

Naike Orilio, chi è la moglie di Gigi

Naike Orilio fa parte del mondo dello spettacolo, la sua passione più grande è sempre stata la danza classica e moderna. Si è diplomata presso l’Accademia di Irma Cardano e Virginia Vincenti, continuando poi gli studi sia a Roma cha a New York così da ottenere una seconda specializzazione sempre in danza classica e moderna presso l’Accademia di Irma Cardano e Virginia Vicenti.

Naike ama l’arte in tutte le sue forme, ha coltivato la passione per il canto e la recitazione debuttando anche in televisione. Negli utili anni ha spopolato su Tik Tok, i suoi video mentre balla sono una ventata d’aria fresca, grazie alle sue movenze sensuali riceve sempre moltissimi complimenti.

Una vita piena d’amore e di successi

Luigi e Naike si sono conosciuti a Made in Sud quando lei era impegnata con il corpo di ballo e lui era stato ingaggiato come conduttore. Dopo anni di amore sono genitori di due splendidi figli, Grabriel e Nicole.

