Morto l’imprenditore dolciario Alberto Balocco: colpito da un fulmine durante un’escursione in montagna

Morto Alberto Balocco. L’Imprenditore del settore dolciario colpito da un fulmine stava facendo una escursione in bici con un amico, anche lui deceduto. Solo poche settimane fa un altro grave lutto aveva colpito la famiglia Baiocco

Erano andati a fare una gita in bicicletta, l’imprenditore dolciario Alberto Balocco e un suo amico, quando improvvisamente sono stati colpiti da un fulmine. I due uomini sono morti sul colpo; la tragedia è avvenuta in una zona montuosa dell’Assietta. Solo poche settimane fa la nota famiglia aveva perso un altro importante componente, Aldo Balocco, papà della vittima del recente incidente.

Colpito da un fulmine. Così è morto Alberto Balocco

A ipotizzare e poi a dare per certa o quasi la causa della morte è stato il Soccorso Alpino, che non trovando altre soluzioni a questa tipologia di decesso ha pensato si potesse trattare di una scarica elettrica data da un fulmine.

L’imprenditore aveva 56 anni, appena compiuti, e si trovava in vacanza in compagnia di un suo amico proveniente dal Lussemburgo.

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha espresso il suo cordoglio dicendo: “Apprendo della triste scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza parole. Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui e un abbraccio alla famiglia”. Ma non è stato il solo a spendere parole sincere per ricordare Alberto Balocco. “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”. Ha detto il governatore Alberto Cirio.

Il triste annuncio del Soccorso Alpino

Arriva, poi, una nota direttamente dal Soccorso Alpino: “I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte – CNSAS sono intervenuti questo pomeriggio nella zona dell’Assietta, nel territorio del comune di Pragelato, per due mountain bikers deceduti presumibilmente a causa di un fulmine.

La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14:00 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell’Assietta.

Sul posto è stata inviata un’eliambulanza della Regione Piemonte e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e dei Carabinieri. Nonostante le condizioni meteo negative, l’eliambulanza è riuscita a sbarcare l’equipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei due ciclisti. In attesa dell’autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l’eliambulanza è tornata operativa mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale sanitario, si può supporre che l’incidente sia avvenuto a causa di un fulmine.”