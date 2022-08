Valerio Scanu: “Mi piace farlo dovunque”. Il cantante senza peli sulla lingua, si confessa in un VIDEO

Valerio Scanu non ha potuto nascondere questo suo segreto, il cantante lo fa dovunque ed è sempre un piacere. In un video fa vedere tutto.

Un video pubblicato su Tik Tok è diventato virale in pochissimi minuti, Valerio Scanu, il cantante ha voluto confessare un segreto che si portava dentro da un po’, è davvero una sorpresa.

Chi è Valerio Scanu, il cantante che ha esordito ad Amici

Valerio Scanu nasce a La Maddalena, in provincia di Sassari, nel 1990. Tra le sue passioni ritroviamo anche gli animali, nello specifico i cani, Valerio si prende cura di 10 chihuahua. Nuove i primi passi in televisione negli anni duemila, partecipando a diversi programmi come, tra questi ricordiamo Bravo, Bravissimo di Mike Buongiorno. Il suo esordio avviene grazie ad Amici di Maria De Flippi, era il 2008 e Scanu arrivò secondo in finale con il brano Sentimento.

Bel 2010 vince il Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che, il successo di questa canzone fu notevole e la sua fama toccò l’apice del successo. Negli anni ha partecipato a numerosi reality show e lo vediamo spesso come ospite in diverse trasmissioni. Una confessione di Valerio ha lasciato i fan sbigottiti.

Cosa fa Valerio Scanu dovunque? Ecco un’altra sua grande passione

Musica e cani vanno a braccetto ma non c’è due senza tre. Valerio ama ballare e lo fa dovunque come si vede in questo video postato su tik tok.

A ridosso di un lago balla Duecentomila ore di Ana Mena, un cha cha cha sciolto e disinvolto con un amico in tarda serata dal momento che la strada è completamente deserta.

In tutti i luoghi, in tutti i laghi

I commenti dei fan sono esilaranti, Valerio ha stupito tutti con questa sua dote nascosta visto e considerato che tutti lo conoscevano come cantante e non ballerino. Ancora una volta l’artista ha stupito tutti con una confessione video davvero divertente.

