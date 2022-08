Amadeus, che tragica notizia: “Non ci posso credere”. Vacanze rovinate per il conduttore, l’annuncio strappalacrime – VIDEO

Amadeus è sconvolto, una simile notizia rovinerebbe le vacanza a chiunque, non ci sono parole per descrivere quello che è successo.

Cosa succede al conduttore di Rai 1? La notizia è davvero incredibile, il video postato in rete toglie tutti i dubbi, povero Amadeus!

Amadeus, una vita dedicata allo spettacolo

Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus è un ex disc jockey italiano, un attuale conduttore televisivo/radiofonico e showman, è un personaggio di spicco del piccolo schermo e possiamo tranquillamente affermare che è uno tra quelli più amati in assoluto.

La sua vita è stata dedicata allo spettacolo, debutta nel 1986 e da quel momento non si è più fermato. Il suo nome è strettamente legato a programmi di successo come l’Eredità, il Festival di Sanremo, il Festivalbar, Buona domenica e tanti altri ancora. In queste ore è successo un avvenimento alquanto spiacevole, un messaggio strappalacrime gira sul web ed i fan sono sbigottiti. Amadeus è ancora in vacanza e a causa di questa notizia è stato rovinato tutto, ma cosa sarà successo? Scopriamolo insieme.

La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere

Purtroppo la notizia che stiamo per darvi non è molto piacevole, è stata un fulmine a ciel sereno ed a rimetterci sarà soprattutto Amadeus. Questi ultimi giorni di vacanza il conduttore li sta trascorrendo con l’amico di sempre, il suo collega Fiorello che com’è ormai noto non prenderà parte a Sanremo 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

In un video ironico girato da Fiorello i due amici raccontano la loro estate fatta di scherzi, risate e tanto divertimento. Il 4 settembre Amadeus compirà 60 anni e lo showman gli ricorda una cosa importante.

“Ora è finita, la tua gioventù è finita”

In maniera scherzosa si sottolinea il fatto che i 60 anni di Amadeus sono un traguardo decadente ma importante allo stesso tempo, infatti ironicamente Fiorello dice: “Dovrebbe essere festa nazionale”. I fan commentano il mini video: “Siete fortissimi, che ridere”, “A 60 anni inizia una nuova vita”, “Hai 60 anni? Non ci posso credere”.

