“Sanremo”, Ornella Muti tuona contro Chiara Ferragni: “Che madre sarebbe?”. È guerra aperta

Profondissimo disaccordo da parte dell’attrice di inserire l’imprenditrice digitale come madrina al prossimo Festival della canzone italiana.

Amadeus ha già scelto Chiara Ferragni come sua prossima valletta durante la prima e ultima serata di apertura del “Festival di Sanremo 2023” però la partecipazione dell’imprenditrice digitale sembra che stia disturbando non poco un vecchio volto di “Sanremo”.

Stiamo parlando di Ornella Muti che intervistata da Il Mattino in occasione del Villamare Festival Film&Friend, non ha lasciato nulla interdetto proprio sul suo disaccordo di vedere Chiara come testimonial dell’attuale situazione economica e tecnologica nazionale.

Ornella Muti paladina della green economy

Sono ormai moltissimi anni che Ornella Muti, assieme alla figlia Naike, porta avanti una vita incentrata sulla eco sostenibilità delle materie prime ed una cultura del benessere alimentare più vegetariana.

È infatti consapevole che ognuno di noi può fare la sua parte solo modificando le abitudini sbagliate che la società consumistica porta avanti con grande clamore ma senza pensare che va solo a nuocere al benessere del pianeta.

A suo dire quindi la scelta del direttore artistico di inserire l’imprenditrice e moglie di Fedez darebbe un’immagine obsoleta e sbagliata al “Festival”. “Purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato“, ha spiegato nel corso dell’intervista.

Muti contro Ferragni, “Ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”

Se il Paese vuole invertire il suo modo di operare verso una maggiore sensibilità ambientale Chiara certamente non è l’esempio da seguire!

L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola?

Ornella fa riferimento al fotomontaggio di Leone inserito nella confezione di Kinder Cereali che Chiara fece nel 2020 e che divenne virale sul web. Uno scempio per l’attrice che spiega che da piccola sua nonna la nutriva con pane raffermo con olio e pomodorini “e mi pare di essere venuta su bene”.

Ornella è vegetariana convinta e cerca con grande cura di scegliere prodotti naturali e biologici, cosa che invece Chiara non ha mai pensato di fare, pubblicando invece scatti provocatori con cibi industriali che sono sotto l’occhio d’ingrandimento di oltre 27milioni di follower tutti i giorni.

