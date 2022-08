Bianca Atzei, il pancino cresce: maschio o femmina? Risponde Stefano Corti – FOTO

Bianca Atzei mostra l’evoluzione del suo pancino. Direttamente dalla sua terra, la Sardegna, svela il sesso? Ecco cosa è accaduto

Bianca Atzei è al settimo cielo e chi la segue sui social lo sa. La cantante sta vivendo un periodo meraviglioso della sua vita, felice come non mai. Tutto merito della gravidanza, la seconda dopo quella interrotta dopo pochi mesi che le aveva procurato tanto dolore. Ma la vita si sa, stupisce e regala sempre delle gioie enormi e così è stato per la cantante sarda.

Insieme al suo Stefano Corti, Bianca ha saputo trovare il suo riscatto e ha lasciato alle spalle i momenti bui e difficili vissuti negli scorsi mesi. Per lei ora un alone di felicità in attesa di diventare genitori e stringere tra le braccia il loro pargolo.

L’ecografia diventa virale: ecco perché

Il sesso del piccolo non è ancora stato svelato ma pare che abbia già un bel caratterino. Solo qualche giorno fa, infatti, la cantante e la Iena sono andati a fare una visita di controllo e virale è diventata l’ecografia che Stefano ha condiviso su Instagram.

Il piccolo, o la piccola, visto che ancora non si sa nulla in merito, è già visibile e si è fatto apprezzare per un gesto che ha fatto sorridere tutti: con la sua manina sembra proprio che faccia le corna.

Per i futuri genitori è inequivocabile e Stefano Corti non può non condividerla con il suo pubblico social: “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?” chiede a tutti. Per lui e la sua compagna una pioggia di commenti, tutti sono certi di una cosa: il pargolo ha preso tutto dal padre.

Bianca Atzei ed il sesso del suo piccolo: la FOTO tenerissima

C’è grande curiosità intorno al piccolo che porta in grembo Bianca Atzei. E allora ecco che è proprio lei che con una foto dolcissima stimola i suoi follower.

In vacanza in Sardegna, la sua terra, coccolata dalla sua famiglia, si lascia immortalare insieme ai suoi nipotini che le accarezzano il pancino tra sorrisi e tanta gioia. Lei a corredo dello scatto ha scritto:

“Sarà femmina o maschio?”

Tantissimi i messaggi arrivati tra i quali anche quello del suo compagno che al momento non pensa al sesso del piccolo ma spera che tutto vada per il meglio e così scrive: “Sarà quel che sarà”. Lo seguono tantissimi follower che precisano che maschio o femmina non ha importanza, la cosa essenziale è che stia bene.

