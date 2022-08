“Da sogno” Elisabetta Gregoraci la mostra come fosse la prima volta – le FOTO mozzafiato

Magici scenari per Elisabetta Gregoraci che approda in una nuova località svelando dei particolari inattesi: il risultato è “da sogno”.

Dopo la Sardegna, in cui si è assistito ad un entusiasmante tour della sua protagonista, all’insegna del relax in Costa Smeralda – iniziato ben due settimane fa e in compagnia del suo dolce Nathan Falco – Elisabetta Gregoraci ha trascorso alcune emozionanti ore in Calabria, a Soverato, dove si sono tenuti i festeggiamenti per il centunesimo compleanno della nonna, che porta il suo nome.

Ora, però, la showgirl ha già cambiato destinazione mostrando ai suoi fan dei particolari straordinari, come se fosse “la prima volta“.

Elisabetta Gregoraci, “alla ricerca del tempo perduto”

La nata sotto il segno dell’Acquario parla oggi di un meraviglioso “sogno di fine estate“, specialmente quando sceglie di voler raccontare le sue ultime tappe – senza perdere neppure un dettaglio – di questa bella stagione 2022.

Per accogliere il vento di settembre la conduttrice ha infatti deciso di recarsi in quel di Siracusa. La costa ionica dell’isola siciliana ha accolto l’ex modella – classe 1980 – nel migliore dei modi, riservando – a lei quanto ai suoi migliaia di fan – delle inedite sorprese.

Elisabetta Gregoraci, molto oltre la sua “prima volta”

Il sorriso della concorrente del “GF Vip” – durante la sua quinta edizione – torna a risplendere tra gli storici vicoli di Siracusa. L’ex giurata dello “Zecchino D’Oro”, lasciandosi immortalare accanto alle caratteristiche attrattive della città, ha poi sfoggiato per l’occasione un completo nero intrecciato, con scollatura a cuore, accompagnato a un elegante chignon da ballerina.

Il successo è stato assicurato. Nella semplicità dell’abbronzatura di fine agosto Elisabetta si rivela al centro dell’attenzione. Oltre 25 mila apprezzamenti agli scatti tra gli storici vicoli del sud Italia. “Sei la mia luce“, scriveranno pertanto gli utenti, e ancora vorranno ricordare al restante dei presenti nel virtuale un ulteriore precisazione. Questa:

“NON È LA PRIMA VOLTA”

La showgirl di origine calabrese si adagia – dopo averla già mostrata in passato – sulla suggestiva bellezza siracusana. A sottolineare tale particolare si cimenterà infine un utente tra i commenti. Dimostrandosi affezionato alle molteplici avventure della luminosa soubrette, quanto a quelle che sembrano vigere nella sua terra natia.

“Mi sa ti piace la mia città“, ammette dunque sul finale e per la stessa ragione lo stesso utente. Ora non resta che scoprire quale sarà la sua nuova destinazione.

ANGELA CELENTANO, UNA RAGAZZA SOMIGLIA ALLA BIMBA SCOMPARSA. GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE.