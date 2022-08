Il Volo sconvolge l’Italia, lutto devastante. L’addio del tenore è da lacrime

Il trio canoro in questi giorni sta attraversando un momento molto difficile, è venuta a mancare una persona molto importante.

Da quel lontano 2009 in cui si sono trovati sul palco di “Ballando una canzone” non si sono più lasciati e ne hanno fatta di strada! Dalla vincita a “Sanremo 2015” con ‘Grande amore’ seguita dalla partecipazione agli “Eurovision Song Contest”, fino ai molteplici tour mondiali a cui sono chiamati in questi ultimi anni.

Ora che il tour in Giappone è concluso, i tre amici e colleghi sono a casa dalle loro famiglie in attesa di riprendere invece i concerti in Italia a settembre.

È passato abbastanza in sordina un evento tragico che ha colpito il più grande dei tre tenori, ovvero Piero Barone. Capiamo che cosa è accaduto…

Gianluca Ginoble sotto choc, arriva l’addio che nessuno credeva possibile

Sono sempre stati molto riservati riguardo le loro vite private anche se la notorietà che li precede ha portato negli anni a svelare segreti che riguardavano il loro vissuto quotidiano e familiare.

Se a febbraio 2021 è venuto a mancare il padre di Ignazio Boschetto, Vito, deceduto per un male improvviso tre giorni prima che il trio salisse sul palco di “Sanremo”, pochi giorni fa è morta anche un’altra persona molto importante per il gruppo.

Si tratta della giovane 22enne Flavia Di Bonaventura investita mentre era in bici da un automobilista ubriaco che guidava lungo la statale Adriatica senza assicurazione. La ragazza, originaria di Roseto degli Abruzzi, città natale proprio di Ginoble, con la sua morte però ha salvato ben 4 vite grazie alla donazione degli organi.

La dedica di Ginoble a Flavia è da brividi!

Il momento più straziante sicuramente il 25 agosto durante i funerali della giovanissima che si sono tenuto presso il duomo di Roseto, in cui tutta la cittadinanza era presente, compreso Gianluca in vacanza dalla sua famiglia.

Il baritono non solo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui saluta la dolce Flavia con un massaggio strappalacrime,

Per sempre. Ciao Flavia

ma ha anche presenziato alla celebrazione in chiesa intonando l’Ave Maria di Gounod di Bach.

Un gesto che ha reso orgogliosi tutti i familiari e amici della ragazza che si sono stretti attorno al feretro per dirle addio un ultima volta prima di andare al cimitero.

Si tratta dell’ennesimo lutto che colpisce il gruppo dopo la morte del nonno di Piero Barone, il signor Pietro Ognibene, poco prima di Ferragosto. Vacanze nere per loro, tornati a casa dopo lo stop del tour in Giappone, fiduciosi di poter trovare un pò di pace presso le loro famiglie.

MATRIMONIO FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA, IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE