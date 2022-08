Emma Marrone racconta la sofferenza più atroce “Ho pianto così tanto”

Emma Marrone non ha mai nascosto un forte legame, che si porta dietro da sempre. Nei giorni scorsi ha commentato su Instagram l’immensa tristezza per quello che le stava accadendo

Gli anni passano, ma lasciare casa è sempre doloroso. Anche per un’artista come lei, che gira l’Italia in largo e in lungo per lavoro

Emma: tra carriera e radici

La cantante, inizia il suo percorso vincendo la nona edizione della scuola di Amici di Maria De Filippi, che le apre molte strade, facendole da trampolino di lancio.

Partecipa tre volte al festival di Sanremo, riuscendo a portare a casa anche una vittoria con il brano “Non è l’inferno”, che nello stesso anno porterà anche sul palco dell’Eurovision Song Contenst. Mentre la carriera prosegue al meglio, la vita amorosa, però, le regala qualche amara sorpresa, come nel caso della relazione avuta con Stefano De Martino , che dopo la storia con la salentina si sposerà con Belen. Non è stata, quindi, molto fortunata in ambito sentimentale, ma sicuramente l’affetto dei suoi fan la ripaga ogni giorno. In tantissimi accorrono alle sue esibizioni live e ai suoi concerti, per supportare la loro beniamina, che non ha mai nascosto le sue origini pugliesi e anzi le accentua con fierezza.

Ecco cosa ha scritto la cantante lasciando la sua terra natale alla fine delle vacanze

Dopo aver passato qualche tempo a casa Emma Marrone è pronta per ricominciare a lavorare. Una pausa estiva, che è stata segnata anche dalla tristezza.

In un post di Instagram la cantante commenta la sua ripartenza dal Salento e scrive: “Ho pianto tanto stamattina in macchina ,all’alba mentre lasciavo il Salento. Non sarò mai capace di recidere fino in fondo il cordone ombelicale che mi lega così tanto alla mia famiglia.

Non mi abituerò mai alla lontananza e ai chilometri che ci separano. Però ho portato con me un bottino magico, la salsa di pomodoro fresco che mi hanno preparato mamma e papà.

Ho preso anche una mia foto di quando ero bambina. Chissà a cosa stavo pensando. Mamma mi ha detto: vai e realizza tutte le cose belle che ci hai raccontato durante l’estate, perché noi siamo sempre orgogliosi di te Te lo prometto mamma. Te lo prometto papà. Sono pronta”.