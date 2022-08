Super offerta MD: clienti fanno la scorta, i deliziosi in sottocosto vanno a ruba: “Solo 2,79 €”

I clienti non resistono al nuovo sottocosto MD: le delizie ora in offerta imperdibile vanno subito a ruba su tutto il territorio italiano.

Ancora promozioni imperdibili avanzate da parte della società di grande distribuzione MD. La catena, fondata ad Aversa, ha reso pubblico il nuovo volantino attirando in questi giorni un numero inatteso di clienti negli store della penisola.

Super offerta MD, i prodotti in sottocosto vanno a ruba

A seguito delle numerose proposte avanzate da parte del consorzio di una serie di sfiziose ricette salutari e a basso costo da realizzare con velocità – come, ad esempio, il già amatissimo “Caffè on the rocks” (caffè freddo a base di un drink al gusto cocco, della linea “Vivo Meglio”) – ha promosso un nuovo prodotto subito dimostratosi altrettanto gettonato tra la sua variegata clientela.

Dopo che la condivisione dell’hashtag #midiverto ha spopolato in rete nei giorni scorsi – invitando i suoi seguaci a raccontare le iniziative estive dedicate al divertimento di chi si trova ancora in vacanza e garantendo ai clienti MD più fantasiosi una pausa Spritz da sogno, è il turno di un più invitante giro di boa.

MD, la deliziosa novità: i clienti invitati a fare la scorta

Le offerte di MD – per un più che conveniente finale estivo difatti – non si fermano qui. La novità apparsa dapprima sul volantino settimanale della catena, e successivamente sul profilo Instagram ufficiale della società italiana, è divenuta virale in poche ore.

MD informa che fino al 4 settembre sarà disponibile sugli scaffali dei supermercati MD il delizioso nettare al mirtillo. Il nettare è in offerta a soli 2,79 euro per confezione. Tale prodotto – con 40% di frutta – è già entrato a far parte delle super richieste della settimana e riporta la firma del noto marchio Viviland.

CHI VIENE A FARE LA SCORTA?

“Vi aspettiamo“, consiglia infine il marchio e non senza raccogliere molteplici consensi.

Per concludere in bellezza, però, MD ricorda anche quali sono le restanti offerte riguardanti il settore del turismo. L’offerta “MD Viaggi” continua in grande stile proponendo, fra tante, un’accessibile avventura nel Salento. A partire da 469 euro a persona – per sette giorni – si può infatti godere di un soggiorno nella meravigliosa località di Scoglio degli Achei, nelle vicinanze della incantevole Ostuni.

