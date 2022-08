“Che bomba” Annalisa pazzesca: la FOTO in anteprima infiamma la rete

Pazzesca Annalisa nel suo ritorno fiammante: “che bomba”, esclamano i fan tra i commenti all’anteprima non credendo ai loro occhi.

A meno di venti giorni dai festeggiamenti per i suoi trentasette anni, e reduce dal successo musicale – realizzato con Boomdabash – di “Tropicana”, la brillante Annalisa torna nuovamente sulle scene con un dono di fine estate, per i suoi ammiratori, spettacolare.

Annalisa: pazzesca, fan “carichissimi” per l’inedito

È deciso. La data del prossimo venerdì, 2 settembre, è stata segnata sul calendario dai fan dell’artista canora, che si reputano “carichissimi” di seguito all’ultima pubblicazione in anteprima appena condivisa in rete con scalpitante emozione dalla diretta interessata.

I primi like fioccano a dismisura sulla piattaforma social. Achille Lauro, fra questi, si dimostra ufficialmente in pole-position. “Ridi, piangi, ama“, aveva suggerito così l’artista apparsa in copertina per “Vanity Fair Italia” soltanto tre giorni fa e preparandosi – a quanto apre – a tirare fuori, ora una volta per tutte, la sua verità su un amore sfumato.

Annalisa, la FOTO per “Bellissima”: in anteprima

L’anteprima è riuscita letteralmente a inchiodare gli oltre 1,7 milioni di follower della cantautrice allo schermo. Mentre – in attesa di ascoltare quanto la cantautrice ha ancora da raccontare al pubblico – il suo sguardo sembra già suggerire che si tratterà stavolta di indimenticabili emozioni.

“Quella volta non dovevi andare via“, scrive difatti Annalisa in didascalia apparendo in questo frangente su sfondo blu e tra le lacrime contaminate da alcuni accenni di mascara. “Bellissima“, è questo il titolo del nuovo brano dell’artista che uscirà, dopo un’interminabile attesa, alla vigilia del prossimo week-end.

“che bomba sarÁ?”

Quando arriva venerdì? La domanda, spinta dalla creatività dell’artista, non può che continuare a ripetersi nei commenti che affollano lo scatto inedito condiviso su Instagram soltanto pochi minuti fa.

Raggiunti i ventimila apprezzamenti in tempi record, la nata sotto il segno del Leone dalla rossa chioma, si mostra “pazzesca” agli occhi degli utenti. I suoi fan, con curiosità, chiedono se questa foto sia o meno “la copertina” del nuovo brano. Nel frattempo però, rispettando l’attesa come un tacito accordo, una cosa resta certa: i suoi ascoltatori non vedono l’ora di poterla ascoltare. Perciò: “che il countdown abbia inizio!“