Lidl lancia una nuova offerta, “In regalo per tutti i clienti “. Come ottenere questi benefici

Offerta imperdibile per tutti i clienti Lidl, si tratta di una sorpresa che ha sbalordito gli italiani ed ora è caccia al regalo: di cosa stiamo parlando?

Le offerte da Lidl non finiscono mai ed ogni giorno i clienti ricevono ottime promozioni che non dovrebbero farsi scappare. Attualmente è in corso un’iniziativa inerente ai buoni spesa. Chiunque potrà ottenere dei voucher per comprare i prodotti della catena. Scopriamo insieme come è possibile trovarli.

Lidl, sempre vicino al cliente

Da anni Lidl accompagna l’italiano nella scelta del migliore prodotto e ad un prezzo basso. Il rapporto tra qualità e costo è infatti strepitoso, uno dei tanti motivi del successo del marchio.

Inoltre, la catena di negozi pone l’attenzione su ogni ambito, non solo quello alimentare. In particolare fa riferimento alla scuola e alla formazione, a tal proposito Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia ha spiegato a Il Tempo

Lidl per il Domani’ è lo specchio dei valori che da sempre ci contraddistinguono. Un impegno che guarda al futuro, a beneficio delle nuove generazioni, affinché possano apprendere e sviluppare competenze concrete per affrontare con consapevolezza e slancio un importante passo: l’ingresso al mondo del lavoro”.

Il periodo che stiamo vivendo non è uno dei migliori, così l’azienda Lidl ha pensato di mettere in atto una strategia nuova e utile per il cliente.

Come ottenere il voucher per la spesa

L’iniziativa messa in pratica da Lidl comporta ad un percorso diverso rispetto al solito, vale a dire riguarda la spesa in generale e non il singolo prodotto.

Visto che sono sempre di più gli italiani che vanno alla ricerca di buoni per la spesa, Lidl ha deciso di regalare dei voucher per farla. Chiunque potrà ottenerlo e farlo sarà un gioco da ragazzi.

Il marchio ha messo a disposizione 1000 buoni spesa presso ogni punto vendita italiano. Per averlo, bisognerà fare una recensione per il punto vendita a cui si è più affezionati. Sarà necessario riportare la propria opinione, nel bene e nel male, così da migliorare sempre di più.

Per farlo bisognerà collegarsi al sito ufficiale del marchio, cliccare sullo spazio relativo alla valutazione del negozio e successivamente rispondere alle domande presenti sul questionario.

In un secondo momento, una volta inseriti tutti i dati necessari, sarà l’azienda a decidere chi usufruirà del buono. Come? Con un’estrazione prevista, salvo proroghe, il 21 novembre 2022. Quindi chiunque non lo avesse ancora fatto, ha tempo per poter essere uno dei fortunati ad ottenere un voucher da 50 euro.

