Ilary Blasi “la fa vedere a tutti” ma dietro di LEI la visione più importante – FOTO

Ilary Blasi esce finalmente allo scoperto sui social network e “la fa vedere” a tutti i suoi fan. Non poteva esserci ritorno migliore nel luogo più amato.

L’ex conduttrice de “Le Iene” e di tanti programmi e reality legati al mondo Mediaset, Ilary Blasi è tornata a ruggire su Instagram, in versione “single”.

Dopo una lunga e piacevole vacanza all’estero in Tanzania, in dolce compagnia dei figli, la showgirl ritorna alle origini, dove con l’ex marito, Francesco Totti ha condiviso momenti stupendi.

Accade di notte, sotto il cielo stellato e pieno di speranze future per Ilary, un po’ tesa in quanto consapevole che da un momento all’altro potrebbe arrivare la chiamata in tribunale per mettere definitivamente fine all’amore con l’ex calciatore della Roma.

Il divorzio sembra ormai imminente, anche se Ilary ha deciso di godersi gli ultimi scampoli delle vacanze, mostrando il meglio davanti alle telecamere social

Ilary Blasi nel cuore della notte: momenti in FOTO indimenticabili. Quel dettaglio che non sfugge a nessuno

Per la presentatrice laziale, Ilary Blasi è arrivato il momento di tornare alla base e prepararsi per un futuro che sembra tutt’altro che prendere la direzione della serenità.

In attesa delle carte per il divorzio da Francesco Totti, la showgirl capitolina si regala scatti scoppiettanti e ricchi d’emozione. Il tutto accade di notte, nel cuore della Capitale e con il monumento più rappresentativo di Roma, alle sue spalle.

“E’ tutto fantastico, soprattutto quella cosa lì…”

E’ questo ciò che si leggerebbe tra le righe di pensiero di alcuni suoi fan, estasiati e ammutoliti dalla performance di Ilary sul balcone più panoramico di Roma Capitale.

La mamma di Christian, Isabel e Chanel ha mostrato con vanto il nuovo look alle unghie delle mani, prima di voltare il polso in direzione della telecamera e mostrare il tatuaggio di due bambini che si tengono per mano.

E’ chiaro qui il riferimento ai figli, ad oggi l’unico punto di forza capace di alleviare le sofferenze post separazione da Totti.

I fan però sono andati oltre e hanno notato in lei un particolare tanto raro quanto speciale, legato al fisico statuario e quella ‘pancetta’ rassodata, ricca di muscoli e addominali.

Questa è la dimostrazione di come Ilary riesca a ritagliarsi del tempo, quasi ogni giorno per mantenersi in forma e stare bene con se stessa.

E voi, come giudicate il ritorno alle origini di mamma Ilary? Riusciremo a vederla presto felice e serena delle decisioni che prenderà per il dopo-Totti?