A Buckingham “finisce qui”, dopo la separazione lampo arriva la reazione di William

Si chiude un importante capitolo a Buckingham Palace, la reazione di William – dopo la decisione intrapresa – non lascia spazio a dubbi.

Mentre si continuano a tessere le lodi in mondovisione per l’impeccabile eleganza da sempre dimostrata da Kate Middleton, ripercorrendo a ritroso la storia d’amore sbocciata nei primi anni 2000 tra lei e il Principe William, la notizia di un drastico cambiamento a Buckingham Palace avrebbe colto impreparati in queste ultime ore i sudditi inglesi.

Cambiamenti a Buckingham, lo scossone che nessuno si aspettava

Kate e William, dopo essersi confrontati a più riprese sull’argomento, avrebbero scelto di affrontare un importante passo in riferimento alla loro vita futura. La decisione avrebbe riguardato in primis i loro tre bambini, George, Charlotte e il più piccolo – Louis – ora di soli quattro anni.

I membri della Royal Family, innamorati dai tempi del college e sposatisi – dieci anni più tardi – nel luglio del 2011, avrebbero atteso a lungo prima di intervenire sulle abitudini della loro prole. Ora, però a scelta intrapresa, sembrerebbe che non si possa più tornare indietro.

A Buckingham, William dopo la separazione lampo

William e Kate hanno infatti deciso di spostare la loro residenza, e – per il momento – sembrerebbe in maniera definitiva. Il motivo? Lo avrebbe sottolineato in queste ore lo stesso duca di Cambridge.

La scelta di avvicinarsi il più possibile al Castello di Winsord, e dunque alla novantaseienne Regina Elisabetta, lasciando alle spalle la realtà di Kensington Palace – dove la coppia ha vissuto fino agli inizii di quest’estate, avrebbe le sue radici in un bisogno di assecondare le necessità dei loro figli, nonostante la loro iniziale titubanza a trasferirsi presso l’Adelaide Cottage.

“FINISCE QUI”

Si chiude dunque un capitolo di storia per l’amata coppia, che ha reso ufficiale il suo approdo in quella che loro reputeranno a tutti gli effetti la loro nuova casa.

William e Kate desinerebbero una privacy maggiore rispetto a quella degli ultimi anni, e di star più vicini ai loro bambini senza necessità di alcun intermediario. Una separazione dal passato, dunque, ma nessuna crisi amorosa in vista.

