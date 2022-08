Cosa succederà a breve? Sta per cambiare tutto per quanto concerne la pensione, inoltre vuoi riceverla prima? Allora devi fare così.

Siamo sempre più vicini all’ora X, a breve cambierà tutto per i pensionati ed è importante essere prepararti a tutto, inoltre, volete ricevere la pensione prima? Ecco come fare senza sotterfugi ed in maniera del tutto legale, peccato non averci pensato prima.

Come fare per riscuotere prima la pensione?

I primi del mese sono sempre i più felici per i pensionati poiché si riscuote la tanto meritata, sudata ed agognata pensione. Coloro che ritirano il contributo mensile in contanti si recano direttamente allo sportello, durante il periodo covid-19, per evitare il contagio, i primi giorni del mese furono dividi in base al cognome e quest’abitudine è rimasta. I cognomi dalla A e B ritirano il 1, C e D ritirano il 2, dalla E alla K ritirano il 3 settembre.

Dalla L alla O ritirano il 5, dalla P alla R ritirano il 6, dalla S alla Z ritirano il 7. Ma come fare per velocizzare l’operazione? Nulla di più facile, basta richiedere l’addebito su un conto BancoPosta, su un libretto risparmio oppure sulla Postepay Evolution.

Ad ottobre cambia tutto, ecco come

Nessun aumento della pensione a settembre, tutti coloro che speravano in questa data dovranno abbandonare l’idea, purtroppo la promessa non è stata mantenuta e milioni di italiani resteranno a bocca asciutta, ma non bisogna disperare.

Con il decreto Aiuti Bis è stato previsto un aumento in base al reddito per famiglia, al fine di aiutare le persone meno abbienti visti i rincari sui generi alimentari, il gas e la luce. Il tasso di inflazione è altissimo, ha superato la media Europea ed una situazione simile non era prevedibile.

Gli aumenti ci saranno ma ad ottobre

L’aumento del 2,2% sulle pensioni slitta ad ottobre, quindi non più a settembre come si era ipotizzato all’inizio. Bisogna pazientare ancora un po’ quindi, ma nulla di preoccupante, tutto procede secondo i piani.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE