Laura Chiatti, lo sfogo sui social in un VIDEO: “è un problema molto serio”. I dettagli

Laura Chiatti si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram. “L’amore non manipola , L’amore è quello spazio tra cielo e terra chiamato libertà”. Ecco cosa ha scritto l’attrice

Recente l’attrice ha postato su Instagram una scena del film Gli Infedeli, del 2020, in cui recitava insieme a Riccardo Scamarcio.

Il ricordo di Laura Chiatti del film “Gli Infedeli”

Secondo la Chiatti la pellicola denuncia un problema reale e molto comune, che le donne spesso vivono, anche senza rendersene conto.

I film, infatti, dovrebbero servire anche a questo. Far aprire gli occhi al pubblico tramite l’arte è il senso di ogni produzione a tema sociale e le parole della moglie di Marco Bocci sottolineano con fermezza quanto sia importante prendere atto, comprendere e diffondere quanto più possibile l’argomento.

Il post di Instagram e la lunga riflessione

Ecco cosa ha scritto: “Ho amato particolarmente questo film perché racconta in maniera estremamente realistica, un problema molto serio che soprattutto in questo periodo storico sta colpendo purtroppo molte donne. Anche nelle situazioni più difficili l’uomo pur di non ammettere le proprie colpe, denigra la donna , arrivando anche a fare diagnosi importanti di patologie terribili “sei matta, hai le allucinazioni!”

Le donne forti rimangono lucide, riescono a reagire e a far valere le proprie convinzioni, quelle più fragili no.

Quelle piu fragili soccombono ,e si autoconvincono pur di non affrontare per paura l’uomo che hanno davanti ,di essere pazze davvero, di doversi curare , di dover prendere psicofarmaci …si ammalano e perseverano nel portare avanti rapporti malsani che portano nel tempo inevitabilmente alla deriva psichica e fisica .

Questo è un film che invito tutte le donne a vedere, perché non perdano mai di vista il proprio valore e la propria forza, perché non perdano mai se stesse e la propria autostima per nessuno. Questi uomini si chiamano” manipolatori narcisisti “ Non c’è nulla in tutto questo che si avvicini alla parola amore . Non fatevi mai sbattere in questa trappola. L’amore non manipola , L’amore è quello spazio tra cielo e terra chiamato libertà”.