Arisa trasformazione incredibile, il prima e dopo sconvolge: si è operata? FOTO

L’ultimo anno per lei è stato davvero mozzafiato, una trasformazione fisica e mentale che nessuno credeva possibile ma che invece Arisa ha portato a termine con successo.

Tutti si sono resi contro che l’Arisa di oggi non è più quella che è apparsa in tv nel lontano 2009 quando con caschetto, occhiali spessi e abiti ampi raccontava una timidezza fuori dal comune.

L’ultimo anno però le ha dato la scossa per rimettersi in gioco e mostrarsi così com’è, una vera bomba atomica portatrice di una bellezza ineguagliabile e super femminile.

Sul suo profilo Instagram lo scatto che la ritrae completamente nuda con le parti intime coperte solo dalle mani ha fatto il giro del web con migliaia di commenti da parte dei fan che si sono dimostrati increduli nel vederla così…diversa.

Fan sconvolti, non sembra lei. Arisa bomba atomica

Ha perso circa 18 chili, dimagrimento avvenuto subito durante gli allenamenti svolti mentre era impegnata nel programma “Ballando con le stelle”, accompagnato da una nuova dieta molto più bilanciata e maggiore cura personale.

Intervistata anche dal Corriere poche settimane fa ha però spiegato che alla base di questo nuovo makeover personale non c’è futile vanità ma un motivo più doloroso e intimo:

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Arisa si è operata? Tutta la verità

Nonostante questa confessione però sono in molti a credere che si sia anche operata, troppo repentino il cambiamento per essere tutta farina del suo sacco.

Sempre durante l’intervista al Corriere ha spiegato che sì, ha fatto ricorso a dei piccoli interventi di chirurgia estetica e che “non si vergogna per questo” se è per vedersi in una versione migliore di sé a tutto tondo.

Nello specifico ha fatto ricorso al lipofilling per trattare pancia, cosce e schiena che altrimenti dopo la grande perdita di peso avrebbero dato un brutto effetto antiestetico.

Ha detto addio alla vecchia versione bambolina di un tempo per salutare invece una donna matura ma consapevole della sua sensualità innata, con o senza ritocchi chirurgici oggi sempre più richiesti dalle donne di tutto il mondo.

