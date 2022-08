Venezia, un morto e un ferito in un’esplosione: stavano disinnescando un ordigno bellico

Un ordigno bellico è esploso a Venezia, provocando un morto e un ferito grave. Stavano cercando di disinnescare la bomba.

Due persone a Venezia hanno cercato di disinnescare un ordigno bellico, presente nella loro abitazione.

Il tentativo finito male: esplode un ordigno a Venezia

La bomba è esplosa provocando la morte di una persona e un ferito grave. Sul posto, verso le 17:30, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza la zona circoscrivendola e analizzando il terreno per capire se ci fossero altri ordigni.

L’uomo rimasto ferito è stato soccorso sul luogo dell’esplosione, stabilizzato e poi trasferito in ospedale, mentre per l’altro non c’è stata niente da fare. Resta ancora sconosciuta l’identità delle due persone coinvolte.

Anche i carabinieri si sono recati in via Trentin a San Stino di Livenza, luogo del terribile incidente, causato da un tentativo malriuscito di liberarsi senza l’ausilio necessario degli artificieri della mina. Attesa in queste ore la bonifica dell’area circostante.

L’intervista all’esperto. Le parole ad Amedeo Postiglione

In una intervista ad Amedeo Postiglione, esperto di bonifiche, realizzata da Giovanni Lafirenze, lo specialista parla delle mine belliche inesplose.