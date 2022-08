Tomaso Trussardi confessa: “Ecco perché è finita con Michelle”. Il motivo è sconvolgente, nessuno ci aveva fatto caso

Tomaso Trussardi ha deciso di rompere il silenzio, ecco perché è finita con Michelle Hunziker. Il motivo è sconvolgente, nessuno ci aveva pensato.

La fine della storia d’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha stupito non poco l’opinione pubblica, sembrava la coppia perfetta ed invece la realtà era ben diversa. Dopo mesi dalla separazione, il patron della casa di moda ha deciso di confessare tutta la verità.

Un matrimonio in gran stile, naufragato nel peggiore dei modi

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, la svizzera Michelle Hunziker pensava di aver trovato la felicità in Tomaso Trussardi ma così non è stato. L’imprenditore e la conduttrice hanno iniziato a frequentarsi nel 2011, nel 2014 sono convolati a nozze al Palazzo della Regione di Bergamo, da questo amore sono nate Celeste e Sole, le sorelline di Aurora Ramazzotti.

La relazione con Tomaso e Michelle sembrava essere una favola che però caleva un mostruoso segreto. Dopo molti mesi, l’imprenditore ha deciso di parlare una volta per tutte così da mettere a tacere i rumors che continuano a far gossip in questa estate.

Ecco perchè è finita…assurdo

Pare che il matrimonio tra Tomaso e Michelle fosse naufragato un anno fa e che solo in questi mesi se ne sia data l’ufficialità. Secondo Dagospia, la conduttrice viveva in un’abitazione diversa con le figlie ed i cagnolini mentre Trussardi conduceva una vita solitaria a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Tutto sembrava splendido, in pubblico si mostravano come una coppia felice, che inizialmente forse lo era, ma poi la verità è venuta a galla.

Caratteri diversi, divergenze sulle questioni più disparate, rapporto deteriorato

I due non vivevano bene la relazione di coppia, inizialmente sembrava tutto rosa e fiori ma poi, con il passare del tempo, Michelle e Tomaso non hanno potuto far finta di niente. L’amore com’era arrivato se n’era andato lasciando tutti, parenti ed amici soprattutto, nello sconforto totale. Un simile epilogo nessuno l’aveva considerato dal momento che Michelle in pubblico non ha mai fatto trapelare nulla, con Tomaso si è mostrata sempre sorridente nonostante tutto.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE