Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento di forti emozioni e attimi indimenticabili in dolce compagnia: commossa, i fan sono senza fiato.

Uno sguardo carico di emozione. Nell’ultimo post Instagram condiviso da Elisabetta Gregoraci si legge la commozione per un momento importante che sta vivendo e che ha postato sul social, per la gioia dei suoi fan.

Al suo fianco anno dopo anno, la showgirl di Soverato è tra le più amate.

42 anni, il suo fascino non smette di far sognare il grande pubblico come la sua verve travolgente.

Tra format e shooting ha raggiunto anche un grande seguito suoi social, in particolare su Instagram dove conta ben 1,9 milioni di follower incantati dalle sue foto quotidiane: Elisabetta sul suo feed racconta le sue giornate scandite tra momenti lavorativi e attimi spensierati.

In particolare l’ultimo ha toccato i fan nel cuore vista la sua importanza.

Elisabetta Gregoraci, momento di forti emozioni

L’estate è giunta al termine, portando con sé il rientro dalle ferie. Tra chi torna al lavoro, i più giovani sono richiamati dai banchi di scuola. Ben lo sa la Gregoraci che ha dovuto salutare il figlio Nathan in quanto per lui è iniziato un nuovo anno scolastico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nonostante stia crescendo, ha 12 anni, il figlio della showgirl e Flavio Briatore è ancora un ragazzino: per Elisabetta il suo rientro a scuola è malinconico come ogni anno e ha deciso di condividere queste emozioni con un post dedicato sui social.

Elisabetta Gregoraci commossa: attimi indimenticabili con lui

Commozione misto malinconia. Il rientro a scuola dei figli può generare emozioni contrastanti: la Gregoraci le ha condivise su Instagram con uno scatto che la ritrae al fianco del figlio intento a vivere il suo primo giorno di scuola.

Lei bellissima come al suo solito – per l’occasione indossa un completo molto trendy sui toni dell’arancione – tra le braccia Nathan vestito total black (con tanto di zaino in spalla) per il rientro scolastico.

E’ giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per @falconathanbriatore. .È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale.

Le parole cariche di emozioni condivise dalla showgirl di Soverato, sempre al fianco del figlio in ogni tappa della sua crescita. Dolcissima, il post ha toccato i fan accorsi ad augurare al 12enne un buon rientro a scuola.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE