Ilary Blasi finisce di nuovo al centro dei riflettori del gossip con un doppio e incandescente bacio. Totti aveva ragione? “Ora le piacciono…”.

Non si finisce più di approfondire questioni legate al rapporto ormai deteriorato tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli ex coniugi, attraverso un comunicato congiunto, lo scorso Luglio hanno ufficializzato la separazione.

Manca davvero poco per le ultime carte che definiranno il divorzio nelle aule del tribunale laziale. Poi tra Francesco e Ilary sarà definitivamente addio, anche dal punto di vista materiale e dei beni comuni.

L’unico anello di congiunzione per la coppia sarà solo ed esclusivamente quello legato ai figli, Christian, Isabel e Chanel. Già questa estate i due vip si sono allontanati, preferendo trascorrere ognuno per conto proprio le vacanze.

Tuttavia, mentre la coppia, tra le più inossidabili e longeve della tv si allontanava definitivamente l’uno dall’altra, gli addetti ricordano ancora un aneddoto legato ad un evento che vide protagonista l’intera famiglia Totti, in un noto ristorante del posto

Ilary Blasi e il bacio travolgente alle due vip: la previsione di Francesco Totti. “Allora era vero…”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono davvero sul punto di rottura definitivo.

La conduttrice de “Le Iene” sta attraversando un periodo abbastanza complesso della sua vita, lontano per la prima volta da colui che rappresentava per lei, una fortezza, una persona sulla quale poter contare.

Da quando hanno emesso il comunicato congiunto, davanti a tutta Italia, Ilary e Totti non si sfiorano più neanche per striscio, ne si cercano. Mentre Totti si starebbe consolando tra le braccia di Noemi Bocchi, dove addirittura si parla di una relazione già spenta sul nascere, la presentatrice della Mediaset si gode le vacanze nel segno della sua strabiliante bellezza.

Ancora oggi, prima dell’interrogatorio in tribunale ci si domanda quale fosse la ragione principale che ha spinto una coppia così solida ad allontanarsi definitivamente.

I fan della coppia hanno ipotizzato diversi scenari o punti di vista e tra questi ce n’è uno legato ad un episodio, all’uscita di un ristorante da parte dell’intera famiglia, Totti.

Fuori dal locale, c’erano centinaia di giornalisti ad attendere l’uscita della coppia più glamour dello spettacolo. Già a quei tempi si vociferava di alti tradimenti o crisi di coppia, smentiti da entrambi i coniugi.

Qualcuno tra i giornalisti ha addirittura rincarato la dose, invitando i due ex innamorati a scambiarsi un bacio che avrebbe messo fine alle prime polemiche che iniziavano ad insorgere.

L’ex capitano della Roma prese la parola e ironicamente rispose così:

“IO E ILARY CI BACIAMO DA 20 ANNI. E POI ADESSO A LEI PIACCIONO LE…”

Una battuta ironica o meglio buffa ma che col senno del poi si è rivelata tutt’altro che un banale scherzo.

Infatti, durante le ricerche idonee a giustificare la separazione tra Ilary e Totti sono emersi in superficie alcuni episodi, legati alle ospitate in diretta tv della Blasi. Basta pensare al “GF Vip 2″, ivi la conduttrice laziale era al timone del programma, oppure a “Michelle Impossible”.

Ilary Blasi ‘asseconda’ le dichiarazioni dell’ex marito: quei baci idilliaci che la incastrano

In entrambe le occasioni, l’ex di Francesco Totti ha preso l’iniziativa e ha ‘sferrato’ un bacio caloroso e passionale sulla bocca rispettivamente di Belen Rodriguez (ospite nello studio di conduzione della casa di Cinecittà) e Michelle Hunziker.

Insomma si tratta di due episodi assolutamente divertenti e che rimarcano in primo piano il tema della forte amicizia e confidenza.

Tuttavia, per come si sono evoluti i fatti e le dinamiche attorno alla coppia laziale, chissà se con quella simpatica chicca lanciata durante l’intervista fuori al ristorante, “Er Pupone” non sapeva già qualcosa a riguardo…

