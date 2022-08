Pier Silvio Berlusconi, il suo cuore batte per una nuova fiamma: perso di lei, novità clamorosa

Pier Silvio Berlusconi fa una follia: nella sua vita una new entry sta facendo battere il suo cuore, cambiando il corso delle cose, clamoroso.

53 anni, legata da 20 a Silvia Toffanin. Pier Silvio Berlusconi è conosciuto per il suo ruolo di amministratore delegato in Mediaset e la sua lunga storia con la bellissima conduttrice di “Verissimo”.

Legati da una storia ventennale, i due hanno costruito una splendida famiglia dando alla luce i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante il loro amore sia forte come agli inizi, i due non hanno mai detto il fatidico sì.

Pier Silvio Berlusconi fa follie: la nuova fiamma gli fa perdere la testa

L’estate sta giungendo al termine e Pier Silvio Berlusconi e la sua Silvia non possono che portare nel loro cuore il ricordo delle spensierate vacanze vissute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin The Best (@silviatoffaninthebest)

La coppia ha trascorso le vacanze in provincia di Imperia, rilassandosi al mare. Pizzicati dai paparazzi, dagli scatti si percepisce il forte sentimento che li lega anno dopo anno: nonostante questo non si sono mai sposati.

Una scelta dettata dal fatto che non ne sentono il bisogno, in quanto per i due non è necessario avere un anello al dito per consacrare il loro sentimento.

La bellezza intramontabile di Silvia fa sempre battere il cuore del figlio di Berlusconi anche se una new entry sembra averlo distratto.

Pier Silvio Berlusconi conquistato da lei: la novità sconvolge la sua vita

Nella vita di Pier Silvio è stata stravolta da una novità incredibile con cui si è coronato un suo grande sogno.

Si tratta di un yatch di grandi dimensioni che ha fatto battere il cuore dell’imprenditore: una follia che l’ha portato ad acquistare questo bene lussuoso.

lungo 43 metri e dal doppio motore, è di grande valore

Dotato di una pregiata suite, si tratta di un regalo che Pier Silvio ha fatto a se stesso e a tutta la sua famiglia: sull’immensa barca potrà, infatti, trascorrere momenti rilassati al fianco della sua compagna e dei figli. L’acquisto lussuoso fa seguito a quello di una grande villa a Portofino.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE