Montezemolo, intima confessione: il suo legame con Agnelli, rivelazioni stupefacenti

Montezemolo si è aperto in merito ad alcune rivelazioni inedite. Protagonista Agnelli e altri colossi della storia automobilistica del Bel Paese.

Imprenditore, dirigente aziendale, politico. Nel corso dei suoi 74 anni, Luca Codero di Montezemolo ha svolto molte mansioni, tra cui quella di presidente della Ferrari – dal 1991 al 2004 – per poi fondare la società Nuovo Trasporto Viaggiatori e diventare di seguito vicepresidente di Unicredit.

La sua è stata una vita ricca di traguardi ed emozioni: a raccontare aspetti inediti è stato lui stesso con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Montezemolo si racconta: rivelazioni a cuore aperto

Dai ricordi dell’infanzia a quelli della sua carriera. Montezemolo si è raccontato nel profondo, svelando dettagli del suo vissuto.

Di origini bolognesi, è stato da sempre legato alla sua famiglia di origine.

Oltre ai ricordi sulla sua infanzia si è aperto in merito al suo rapporto con Ferrari, un uomo dal temperamento forte da cui ha imparato a non arrendersi mai nonostante le difficoltà. Inoltre ha ricordato come dire di sì alla presidenza della Juventus sia stato un errore in quanto partite e arbitri ormai gli erano stretti.

Montezemolo, rivelazioni inedite su Agnelli

L’imprenditore si è poi aperto in merito all’Avvocato Agnelli. Se nel tempo si sono diffuse supposizioni su un legame di natura paterna, per lui è stato un grande esempio.

I due abitavano a Torino sulla stessa collina: da lui ha ereditato la passione per l’arte, tra arte povera e pop art. Ma non solo, ricorda il suo amore per le auto, il calcio e il buon cibo.

In merito all’Avvocato ha ricordato la sua commozione a seguito della vittoria di Schumacher nel 2000 dopo 21 anni.

è fatta, grazie grazie!

Le parole di Agnelli al telefono a cui Montezemolo ha risposto in modo superstizioso affermando di aspettare anche se l’Avvocato ormai si era commosso alla stregua di Ferrari.

Indimenticabile poi la sua commozioni mentre sentiva i brani di Frank Sinatra. Durante il racconto a cuore aperto non manca una menzione speciale ad altri affetti: nel corso della sua vita ha avuto molti amici artisti come Lucio Dalla e Gino Paoli.

