Serena Rossi, la seconda FOTO attira le attenzioni dei fan: “avevo aspettative diverse”. Sono tutti ammutoliti

L’ultima compilation di Serena Rossi ha clamorosamente attirato le attenzioni dei fan: “avevo aspettative diverse”. Cosa è successo all’attrice?

L’attrice Serena Rossi, mai come in quest’ultima stagione televisiva, aveva monopolizzato su di sé tutte le attenzioni del pubblico. La classe 1985, infatti, è stata la protagonista di una fiction apprezzatissima dal pubblico della Rai.

Stiamo parlando de “La sposa“, miniserie in tre puntate per la regia di Giacomo Campiotti, trasmessa dal 16 al 30 gennaio 2022. I fan della Rossi, che in passato l’hanno ammirata nel cast di fiction del calibro di “Che Dio ci aiuti“, attendono con ansia anche la seconda stagione di “Mina Settembre“, la cui uscita è prevista per il prossimo mese.

Serena Rossi: carriera e vita privata dell’interprete di “Mina Settembre”

Il primo ruolo di spicco lo ha ottenuto all’interno della soap opera “Un posto al sole“, dove vestiva i panni del personaggio di Carmen. Successivamente, per Serena Rossi, le possibilità lavorative si sono moltiplicate a dismisura, sia in qualità di attrice che di cantante.

Il pubblico di Rai 1, dopo averla apprezzata nella fiction “La sposa“, è in attesa della seconda stagione di “Mina Settembre“, che vedrà la Rossi recitare nuovamente al fianco di Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

Sempre più sulla cresta dell’onda, nel corso di questa estate caldissima Serena ne sta approfittando per godersi un po’ di meritato relax, nonché la compagnia delle due persone più importanti della sua vita: il compagno Davide Devenuto e il figlio Diego.

Proprio quest’ultimi sono stati i protagonisti della recente compilation che l’attrice ha postato su Instagram, che non ha mancato di attirare l’attenzione dei fan. Il secondo scatto, nello specifico, è quello che più di ogni altro ha fatto storcere il naso agli utenti.

La compilation dell’attrice attira le attenzioni dei fan: tutta “colpa” della seconda FOTO

Quattro immagini accompagnate ciascuna dalla rispettiva didascalia: così si presenta l’ultima compilation postata da Serena Rossi. L’attrice, in vacanza presso l’incantevole località di San Diego, ha voluto fornire agli ammiratori dei frame del suo viaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

La seconda foto, in particolare, è quella che reca la descrizione più singolare di tutte: “Bel ragazzo californiano pt. 2“.

In realtà, come i più attenti non hanno mancato di sottolineare, l’uomo ritratto nello scatto è proprio il suo compagno Davide, che di fronte alla fotocamera appare a dir poco in imbarazzo.

Gli ammiratori della Rossi, ovviamente, non si sono lasciati scappare l’opportunità di ironizzare sulla compilation. “Sul bel ragazzo californiano avevo aspettative diverse” ha osservato una fan, che al pari di molti altri sembra essersi divertita enormemente a “stuzzicare” l’attrice.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE