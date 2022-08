“Ci sono rimasta malissimo” Giulia Stabile le immagini della fine spopolano in rete – VIDEO

Le ultime immagini di Giulia Stabile provocano in breve tempo una reazione inattesa: il VIDEO diventa virale sui social network.

Se l’invito allo spettacolo finale di “OnDance”, del ballerino Roberto Bolle, aveva di gran lunga attirato l’attenzione dei fan della vincitrice di “Amici – di Maria De Filippi”, nella sua ventesima edizione, in queste ore la pubblicazione di alcune fotografie ha contribuito a concentrare ancor più l’attenzione mediatica sulla talentuosa e giovanissima Giulia Stabile.

Giulia Stabile, le reazioni alle immagini spopolate in rete

Dopo il sold out dei biglietti per lo show di settembre con l’Étoile, non sono mancate – infatti – le prorompenti reazioni all’ultima pubblicazione della ballerina. La nata sotto il segno dei Gemelli, prima di tornare a lavoro, ha voluto condividere con i suoi fan dei momenti di intimità con il suo fidanzato, il cantautore vicentino Sangiovanni.

Nel farlo, però, alcuni significativi dettagli non sarebbero sfuggiti allo sguardo attento dei suoi oltre 1,6 milioni di follower.

Giulia Stabile, l’estate è finita: ma non solo

Tra gli occhi al cielo della ballerina adagiata sul letto assieme alla sua anima gemella, la contemporanea ammonizione che appare sullo schermo di Sangio, molteplici tramonti e altre perle estive impossibili da dimenticare, si è palesato infatti anche un altro episodio che ha innescato un’incontenibile reazione a catena tra i commenti apparsi in queste ore. E ciò si sarebbe verificato anche da parte dei suoi ammiratori più fedeli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

“Mi sa che domani mattina mi devo svegliare per tornare a lavoro“, ha aggiunto – nel frattempo – in didascalia al post condiviso su Instagram nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, l’ex allieva dell’ormai storica scuola di Canale 5.

“cI SONO RIMASTA MALISSIMO”

Scrive poi tra i commenti al pubblicazione un’amica e collega di Giulia, riferendosi ai “pop-corn” caduti accidentalmente a terra in uno dei video pubblicati dalla ballerina. Oltre all’estate, perciò, si dice addio anche a un delizioso spuntino. Un altro utente, a tal proposito, ribadirà il concetto citando espressamente con umorismo: “giugiulola say: vi faccio finire la settimana piangendo tutti“.

“Non so se sono stata più colpita e affondata dalle foto insieme a Sangiovanni o dal video“, concluderà sul finale un’ultima fan di Giulia.