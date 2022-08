Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi dopo un’estate piuttosto complicata: il direttore di Chi ha svelato cosa è successo dopo il divorzio con Francesco Totti

Ilary Blasi sta vivendo un’estate davvero molto particolare. Infatti, alla fine della stagione televisiva, lei e Francesco Totti hanno rivelato che il loro matrimonio è finito. L’ex capitano della Roma ha raccontato di aver fatto del suo meglio per provare a rimanere con sua moglie, ma alla fine la decisione di intraprendere due strade completamente separate è stata inevitabile.

Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi: come l’ha trovata dopo il divorzio

Alfonso, tra le pagine del suo settimanale Chi, ha deciso di aprirsi un po’ e raccontare quella che è stata la sua estate. Per la prima volta dopo tanti anni, è tornato ad emozionarsi e il suo cuore sta battendo di nuovo, però ha deciso di non aggiungere altro perché: “sono affari miei“.

In ogni caso, Alfonso è sempre bravo a farsi gli affari degli altri, infatti non ci ha pensato due volte a parlare di quello che è stato senza dubbio il gossip più esplosivo dell’estate. Ovviamente, stiamo parlando della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

“Ilary è molto arrabbiata”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a I l a r y B l a s I ( @ I l a r y b l a s i)

Alfonso ha raccontato che in questo periodo tante persone hanno deciso di fargli visita a casa: tra queste persone anche lei, Ilary Blasi. A tal proposito, il conduttore televisivo ha raccontato che ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con lei e l’ha trovata “più arrabbiata che triste”. In effetti Ilary ha tutte le ragioni per esserlo, dal momento in cui negli ultimi mesi ha scoperto che suo marito ha iniziato una storia con un’altra donna a sua insaputa. Pare che sia stato proprio questo il motivo scatenante che ha portato alla fine del loro matrimonio dopo più di vent’anni di amore.