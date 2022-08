Belotti è della Roma: ecco cosa deve fare per essere titolare con Mourinho

L’ultimo colpo del mercato giallorosso è quello del ‘Gallo” Belotti che va a campletare la lista dei desideri dello Special One.

Andrea Belotti dopo 7 stagioni al Torino vestirà la maglia giallorossa. L’annuncio è arrivato dopo la seconda giornata di campionato che ha visto impegnata la squadra di Josè Mourinho con la Juventus di Massimiliano Allegri, partita terminata 1-1 con il gol di Locatelli e Abraham.

L’affare Belotti

Il ”Gallo” dopo aver efettuato le visite mediche ha già svolto la prima sessione di allenamento a Trigoria, unendosi ai nuovi compagni.

Adesso l’obiettivo di Belotti è quello di rimettersi in forma per essere a disposizione dello Special One, il prima possibile. In questi mesi si è allenato da solo a Palermo con un preparatore atletico personale.

Non gioca una partita della scorsa stagione di campionato proprio contro la Roma, terminata 0-3 in favore dei giallorossi.

Belotti, nel corso della passata stagione, ha saltato diverse partite a causa dell‘infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi e ora deve ritrovare la condizione ed il ritmo partita.

Oltre ad allenarsi, in questi mesi è stato attento all’alimentazione e ha superato la prova peso e massa grazie anche all’aiuto di sua moglie, laureata in Scienze della nautrizione, che lo sta seguendo.

Il piano di Josè Mourinho

L’allenatore della Roma ha un piano ben preciso e studiato per portare l’attaccante al massimo della forma nel minor tempo possibile e potersi affidare a lui come alternativa ad Abraham.

Soprattutto in vista dei prossimi mondiali che impegneranno Abraham con la nazionale inglese, ma non Belotti dato che l’Italia non si è qualificata in Qatar.

Il nuovo numero 11 giallorosso ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e giocare almeno il 60% delle partite di Serie A per vedersi rinnovare il contratto con la Roma.

La società è venuta incontro al giocatore non fissando un minutaggio ben preciso, gli sarà sufficiente scendere in campo almeno 21 volte.

Non ha molto tempo a disposizione per recuperare la condizione e mettersi al pari dei compagni e almeno all’inizio non potrà garantire i 90′.

Ma a pensare alla sua forma fisica ci penserà lo staff tecnico di Mourinho che ha già un piano ben preciso per il ”Gallo”.

