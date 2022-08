Luca Salatino senza parole, il messaggio struggente: “vorrei esprimervi la mia solidarietà”

Luca Salatino preoccupa i fan con le sue ultime Instagram stories, ma la verità è tutt’altra: il messaggio riguarda la fidanzata Soraia Ceruti

Non avrebbero mai pensato di scoprirsi così affiatati e complementari, eppure è proprio quello che è accaduto alla splendida coppia formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti.

L’ex tronista, dopo la delusione ricevuta da Roberta Giusti, si è messo alla prova proprio all’interno del dating show che ne aveva decretato la popolarità, riuscendo nel suo principale obiettivo: trovare una compagna.

Soraia è, ormai da tre mesi, la persona che affianca il romano in ogni momento della sua quotidianità, l’unica con cui Luca, come ammesso in un recente Instagram post, riesce ad “essere veramente se stesso“.

Luca e Soraia, a distanza di tre mesi l’amore va a gonfie vele: gli aggiornamenti

A sancire la loro insindacabile affinità ci ha pensato l’entusiasmante vacanza a Rodi, al termine della quale i due hanno fatto ritorno in Italia più uniti ed innamorati di prima.

A “Uomini e Donne”, nonostante tutto sia nato sotto l’influenza delle telecamere, Salatino e la Ceruti hanno posto le basi per una relazione seria e duratura, che possa proseguire (potenzialmente) per tutta la vita.

Tra i due fidanzati, tuttavia, si sarebbero presentate una serie di problematiche proprio negli scorsi giorni. Il romano, attraverso le Instagram stories, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno tolto le parole di bocca ai fan: cosa intendeva dire l’affascinante Luca?

Le Instagram stories di Salatino sono sconvolgenti: “vorrei esprimervi la mia solidarietà”

Nella mattinata di domenica 28 agosto, Luca Salatino ha interagito con i fan dei social attraverso una serie di Instagram stories a dir poco clamorose. Il romano, che si trovava in un negozio di abbigliamento insieme a Soraia, sembrava davvero disperato.

“Vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti quei fidanzati che la domenica mattina accompagnano le fidanzate a fare shopping”.

Parole che, senza ombra di dubbio, non avranno mancato di strappare un sorriso ai numerosi fan che seguono la coppia. Con la sua travolgente ironia, Salatino ha sfogato la “frustrazione” nell’attesa che la Ceruti, in preda alle risate, terminasse di provare i capi scelti. Persino nei loro battibecchi, Luca e Soraia si dimostrano più affiatati che mai!

