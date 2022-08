Cristiano Ronaldo al Napoli: tutta la verità sull’operazione

Finalmente è stata fatta luce sulla bomba di mercato che ha animato gli ultimi giorni della sessione estiva. Ecco cosa sta succedendo realmente.

Cristiano Ronaldo al Napoli, è questa la proposta folle che è stata paventata negli ultimi giorni di mercato e che ha letteralmente scosso la tifoseria azzurra.

I partenopei si sono divisi tra il sogno di avere il 6 volte pallone d’oro a Napoli e il rischio di perdere il giovane talento nigeriano, classe ’98.

L’affare voluto da Mendes

Proprio così, perché per avere il talento portoghese alla corte di Luciano Spalletti la contropartita sarebbe quella di rinunciare a Victor Osimhen.

Questa la proposta di Mendes, con l’aggiunta di 100 milioni di euro che avrebbero dovuto invogliare ancora di più Aurelio De Laurentiis ad accettare l’offerta.

Cristiano Ronaldo, infatti, vuole andare via da Manchester e vuole giocare la Champions League nella prossima stagione. Vero è che ormai ha quasi 38 anni e questo gioca a suo sfavore nel piano ideato e costruito dal suo procuratore.

Cosa c’è di vero?

Ma qual è la verità che gira intorno a questo affare di cui, in questi giorni, si parla tanto?

Con un intervento a Radio Punto Nuovo, Nicolò Schira ha voluto svelare la realtà dei fatti:

“L’offerta per Cristiano Ronaldo non c’è mai stata, questa è la verità”.

Ha esordito. Per poi chiarire cosa è successo: “Il potente procuratore di calciomercato Jorge Mendes sta tentando di trovare una nuova squadra al portoghese, ma mi risulta che alla FilmAuro non sia mai arrivata la famigerata offerta del Manchester United”, che si tratta, come già detto, di oltre cento milioni di euro più Cristiano Ronaldo per Victor Osimhen.

Inoltre, Schira ha aggiunto: “Anzi, i Red Devils hanno definito l’acquisto di Antony, che svolgerà le visite mediche a Manchester. Mendes ha solo paventato questa ipotesi, ma non l’ha mai concretamente presentata. C’è stato solo clamore mediatico”.

Dunque, questa operazione non è mai stata realizzata, sono solo notizie che circolano sul web ma non c’è stato alcun riscontro effettivo e ad Aurelio De Laurentiis non è arrivata nessuna offerta.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE