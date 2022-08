Daniele De Rossi, l’amore più sincero non è per sua moglie: scoperta sconvolgente per l’ex Roma

L’ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi è stato beccato insieme all’unico amore che davvero gli ha fatto perdere la testa: di chi si tratta.

Da quando uno dei pupilli più cristallini dell’AS Roma, Daniele De Rossi si è fatto notare sul manto erboso dell’Olimpico, nulla è stato più come prima.

L’ex centrocampista e jolly giallorosso ha incantato e fatto sognare ad occhi aperti tanti tifosi, inanellando prestazioni da vero gladiatore in campo.

Non a caso rappresentava per i compagni di squadra un vero e proprio punto di riferimento. Come nel campo, così nella vita, Danielino per i beniamini della Lupa è diventato così un pupillo a 360 gradi.

L’ex Roma condivide una bellissima storia d’amore con l’attuale moglie, ma a quanto pare nelle ultime ore, qualcuno o qualcosa abbia creato un attimo di confusione nella sua testa. Scopriamo chi si nasconde dietro l’ultimo dei gloriosi capitani dei giallorossi

Daniele De Rossi, spunta un nuovo e travolgente amore per l’ex Roma: di chi si tratta

Per tantissimi anni ha rappresentato un simbolo per il tifo giallorosso, oggi invece appare più come uomo copertina del gossip e delle sue azioni fuori campo.

Parliamo di Daniele De Rossi, ex centrocampista e mastino dell’AS Roma, che per anni ha fatto sognare i tifosi attraverso prestazioni da vero leader in campo.

Era arrivato nella Capitale per prendere il posto di Totti. In parte pare ci sia riuscito, poi per lui è arrivata la chiamata dall’Argentina e per lui è iniziata tutt’altra vita.

Nonostante fosse dall’altra parte del mondo, De Rossi continua a far scalpore nel cuore degli italiani. Molti si tengono aggiornati sulla sua situazione sentimentale e in modo particolare quella legata all’attuale moglie.

Tuttavia nelle ultime ore pare che il vento sia cambiato da questo punto di vista.

“Ora NELLA MIA TESTA c’è UN’ALTRA…”.

Si tratta della sua Citroën ds7 crossback, da circa 60 mila dollari, un minivan di grossa cilindrata con a bordo un navigatore satellitare, uno schermo da 12 pollici e un cambio automatico di ultima generazione.

Insomma un vero e proprio bolide, al quale l’ex nazionale non riesce proprio a rinunciarvi.