“Ylenia con mamma e papà”: la FOTO di Albano e Romina mai vista commuove tutti, da lacrime

Sul web spunta la foto strappalacrime che ritrae Albano Carrisi e Romina Power in compagnia della figlia maggiore Ylenia: un’immagine da togliere il fiato

Fu proprio la scomparsa di Ylenia Carrisi, a detta dei giornali di gossip, la causa principale della separazione tra Albano Carrisi e Romina Power. Il duo più celebre della musica italiana convolò a nozze nel luglio 1970, appena pochi mesi prima della nascita della loro tristemente nota primogenita.

Dopo una carriera trascorsa l’uno al fianco dell’altra, tra successi indimenticabili e pellicole che ne hanno rafforzato il gradimento di pubblico, nulla sembrava in grado di scalfire l’amore tra il pugliese e la statunitense.

A seguito del viaggio a New Orleans di Ylenia – che scomparve all’improvviso nel gennaio 1994 -, le cose tra marito e moglie, purtroppo, iniziarono a franare irrimediabilmente.

Albano Carrisi e Romina Power: il divorzio e il ritorno sulle scene dopo 16 anni

Era il 2013 quando Albano e Romina decisero di tornare a duettare insieme sui palcoscenici di Mosca, a distanza di esattamente sedici anni dall’ultima volta. Dopo il divorzio reso pubblico nel 1999, infatti, i rapporti tra i due non furono mai più gli stessi.

A creare una frattura insanabile tra i due era stata, ovviamente, la scomparsa dell’adorata figlia Ylenia, di fronte alla quale la Power non si è mai rassegnata. Un punto di rottura più che netto con il cantante di Cellino, che ha sempre cercato di ottenere il riconoscimento della morte presunta di Ylenia.

I fan di tutto il mondo, ciò nonostante, continuano a credere che, tra Albano e Romina, possa ancora esserci qualcosa. Di fronte ad un’immagine recentemente postata dal profilo Instagram Romina Power e Albano fanpage, le speranze non hanno potuto far altro che acuirsi, al pari della commozione. Cosa viene ritratto in quella foto?

La FOTO di Ylenia con mamma e papà commuove il popolo del web: è straziante

Una delle tante fanpage dedicate ad Albano e Romina ha pensato bene di fare un tuffo nel passato e di rendere pubblica un’immagine raffigurante la coppia assieme alla piccola Ylenia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina&Albano 💘 (@rominapowerealbanofanpage)

All’epoca, al cantante di Cellino e alla statunitense non sembrava mancare proprio nulla. Insieme con la loro bambina, Albano e Romina apparivano al colmo della felicità.

La foto, ovviamente, ha scatenato la commozione di migliaia e migliaia di ammiratori, accorsi sotto lo scatto per esprimere la loro irrefrenabile emozione: “Ylenia con mamma e papà“, “una bellissima famiglia“.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE