Verissimo, Silvia Toffanin lo ha scoperto in diretta: “mio figlio lo faceva di nascosto”. La rabbia è incontenibile

Verissimo, Silvia Toffanin fa una scoperta clamorosa in diretta tv: l’ospite le rivela dei dettagli che la conduttrice non si sarebbe mai aspettata di apprendere

Tra meno di un mese, il talk show del sabato pomeriggio tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Canale Cinque. Il salto di qualità compiuto dalla trasmissione di Silvia Toffanin, tra l’altro, ne ha determinato un cambio di programmazione davvero notevole.

“Verissimo”, infatti, ha preso il posto dello storico programma “Domenica Live”, arrivando a sostituire Barbara D’Urso nella fascia pomeridiana della domenica.

Alla moglie di Pier Silvio Berlusconi, ormai, è stata accordata una fiducia pressoché incondizionata. Fiducia che la Toffanin ripaga con il suo incessante lavoro e con le interviste ai suoi ospiti, ricche di aneddoti e dettagli succulenti che tengono i telespettatori incollati alla tv.

“Verissimo”, l’intervista a Luciana Littizzetto prende una piega inaspettata: il racconto scioccante

La padrona di casa di “Verissimo”, ormai da sedici anni, conferma la propria bravura incarnando alla perfezione il ruolo di conduttrice. Durante le interviste, Silvia Toffanin riesce ad instaurare un feeling a dir poco notevole con i suoi ospiti, dato dall’empatia e dal rispetto che la classe 1979 ha sempre saputo mettere in campo.

Lo stesso accadde durante l’intervista che, pochi mesi fa, la celebre comica Luciana Littizzetto aveva rilasciato ai microfoni del talk di Canale Cinque.

L’ospite, entrata fin da subito in sintonia con la Toffanin, si era aperta con la presentatrice in merito alla questione “figli”, raccontandole un episodio che non mancò di lasciare di sasso la moglie di Berlusconi. A cosa stiamo facendo riferimento? Ve lo sveliamo di seguito.

Luciana Littizzetto a ruota libera nel salotto di Silvia Toffanin: c’entra suo figlio Jordan

Ospite di “Verissimo”, Luciana Littizzetto aveva immensamente divertito il pubblico di Canale Cinque attraverso un aneddoto riguardante suo figlio Jordan.

Con il suo immancabile piglio goliardico, l’ospite raccontò di quando la maestra di Jordan la chiamò per rivelarle qualcosa di davvero inatteso:

“Ho scoperto che mio figlio, di nascosto, ritagliava le mie firme sul suo diario e le vendeva come autografi a 1 euro”.

Un aneddoto a dir poco esilarante, che non mancò di scatenare le risate a crepapelle del pubblico in studio. Persino la Toffanin, che pur è solita mantenere un certo contegno, non si era trattenuta di fronte al surreale racconto.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE