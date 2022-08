Francesca Fialdini ha avuto un incidente: la preoccupazione dei suoi fans

Francesca Fialdini ha avuto un incidente che ha preoccupato i suoi fans: scopriamo insieme cosa è successo alla famosa conduttrice della televisione italiana

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nel corso di tutti questi anni di lavoro, ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone per la sua semplicità e per la sua incredibile umanità. Infatti sono proprio queste le qualità che le hanno permesso di distinguersi dalle sue numerose colleghe e colleghi della tv.

Francesca Fialdini ha avuto un incidente

Francesca è stata al timone di numerose trasmissioni televisive, acquisendo un particolare successo e un ottimo livello di share come Da Noi a Ruota Libera, La Vita in Diretta e Fame D’Amore. Negli ultimi tempi, però è stata vittima di un incidente domestico che ha preoccupato i suoi fans.

Francesca dopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, ha cominciato a lavorare a Radio Vaticana nel 2004. Solo qualche anno dopo è arrivata in televisione, dove ha iniziato a lavorare come conduttrice. A gran sorpresa, ha riscosso un successo pazzesco e ad oggi ha tantissimi fans che la seguono e che provano una grande ammirazione nei suoi confronti.

La preoccupazione dei fans

Francesca in questo periodo è molto impegnata in un trasloco: infatti ha deciso di trasferirsi in una nuova casa. Proprio nelle ultime ore, ha avuto un piccolo incidente domestico che ha documentato sul suo profilo di Instagram: “E mentre ti muovi in una casa incasinata ricorda che esistono gli spigoli!”.

Nonostante tutto non era niente di grave, infatti nelle storie successive ha ripreso il suo trasloco senza troppi intoppi. Deve darsi da fare e finire tutto prima dell’inizio della stagione televisiva, dove lei sarà come al solito una grande protagonista.