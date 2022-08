Mediaset, arriva la decisione ufficiale su Federica Panicucci: sorpresa per gli italiani

Mediaset, è arrivata la decisione ufficiale sulla conduttrice Federica Panicucci: grande sorpresa per i telespettatori.

Federica Panicucci è uno dei volti più apprezzati della nostra televisione. La nativa di Cecina ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. Il successo arrivò negli anni Novanta, quando la classe 1967 diventò la conduttrice del ‘Festivalbar’.

Il suo curriculum è pazzesco: la Panicucci ha condotto anche programmi come ‘La Pupa e il secchione’ (quella edizione, la prima, fu memorabile) e ‘Mattino Cinque‘. Federica ha conquistato i giornali anche per le sue relazioni d’amore: dopo il matrimonio con Mario Forgetta, conduttrice si è legata sentimentalmente a Marco Bacini.

Lo scorso anno, la showgirl è stata anche protagonista di uno scherzo divertentissimo di ‘Scherzi a Parte‘. Nel frattempo, è arrivata una decisione incredibile sul suo conto: i telespettatori sono rimasti spiazzati dalla scelta di Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset, arriva la decisione su Federica Panicucci: che sorpresa

Federica Panicucci è pronta per ritornare in televisione. Secondo quanto raccontato da TvBlog.it, ‘Mattino Cinque ritornerà da lunedì 5 settembre.

Lo storico programma andrà in onda dallo studio polifunzionale 15 di Cologno Monzese, proprio quello che ha ‘ospitato’ le ultime puntate della scorsa edizione. In questo studio vanno già in onda i notiziari Mediaset.

Nonostante il ritorno di Federica (per un periodo il rotocalo è stato guidato soltanto da Francesco Vecchi), il programma resterà in questo studio.

Secondo le prime indiscrezioni, la trasmissione andrà in onda dalle 8.45 alle 10.50. Non si sa ancora se la parola News resterà nel titolo. In casa Mediaset, è un periodo di grosse novità.

Mediaset, non solo Federica Panicucci: quanti cambiamenti!

Federica, quindi, non tornerà nel solito studio televisivo ma dovrà andare allo studio polifunzionale 15 di Cologno Monzese. Le tante decisioni di Pier Silvio stanno stravolgendo tutto, programmazione compresa.

Alcuni programmi sono stati cancellati, mentre altri sono stati confermati. Slittati invece show attesissimi come quelli di Michelle Hunziker e di Piero Chiambretti.

“A rischio anche l’arrivo della gialappa’s band con mai dire gol, uno dei programmi più attesi”.

Tra le conferme, spicca quella del ‘Grande Fratello Vip‘: la volontà è di allungare il reality e di farlo terminare nel corso del prossimo maggio.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE