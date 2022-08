Chiara Ferragni, il VIDEO del figlio Leone mostra il suo punto debole: “io sono proprio come lui”. Sconvolgente

Chiara Ferragni, il video che ritrae il figlio Leone mostra il punto debole dell’influencer: “io sono proprio come lui”. Sconvolgente!

La famiglia “Ferragnez” è, senza ombra di dubbio, la più invidiata e al contempo chiacchierata dell’intero universo del web. Inizialmente, l’unione tra l’imprenditrice digitale più famosa al mondo e il noto rapper fece storcere il naso a molti.

Fedez e Chiara, che apparivano due rette parallele destinate a non incontrarsi, hanno smentito tutti dando vita ad un’unione affermata e duratura, che va avanti da ben sei anni. A rafforzare questo legame, rispettivamente nel 2018 e nel 2021, sono arrivati i figli Leone e Vittoria.

Chiara e Fedez, tutto sulla storia d’amore che sta facendo sognare milioni di italiani

Sembravano appartenere a due mondi estremamente distanti, eppure Chiara Ferragni e Fedez hanno smentito tutti coloro che, negli ultimi sei anni, hanno messo in dubbio la veridicità del loro amore.

La coppia, fianco a fianco, ha affrontato numerose prove, tra cui la recente malattia che ha colpito il cantante. Durante il suo percorso di guarigione dal tumore al pancreas, infatti, Fedez ha avuto bisogno di tutto il sostegno possibile da parte della moglie.

A rallegrare le giornate della coppia, immancabilmente, ci pensano i figli Leone e Vittoria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Il primogenito, proprio di recente, è stato il protagonista di un cliccatissimo video pubblicato dalla Ferragni tramite TikTok. La modella, attraverso la clip raffigurante il figlio, ha mostrato al suo pubblico di seguaci il proprio punto debole.

Il VIDEO della Ferragni ha lasciato di sasso gli utenti: “io sono proprio come lui”

Nella clip che Chiara ha postato solamente qualche ora fa su TikTok si vede il figlio Leone intento a prendere “lezioni di tuffo”. L’influencer, con fare goliardico, non ha mancato di prendere in giro il suo primogenito sui social.

Quando si è trattato di eseguire gli ordini del maestro, infatti, Leone se ne è altamente “infischiato”, preferendo tuffarsi a modo proprio e con una tecnica tutt’altro che corretta.

Sua mamma, immensamente divertita, ha approfittato del siparietto per svelare agli utenti quello che, in realtà, è anche un suo punto debole. “Io sono come lui quando cerco di ascoltare i consigli” ha osservato l’influencer, che al pari di Leone non sembra particolarmente incline ad accettare i consigli altrui.

