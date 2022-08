Omicidio Willy: nuova condanna per i fratelli Bianchi, spaccio ed estorsione

Una nuova condanna che torna a far parlare dei due killer dell’omicidio di Willy, ora per spaccio ed estorsione. In aggiunta all’ergastolo.

Si tratta un’ulteriore condanna per la nota coppia di criminali. I due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi sono stati già condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni preso a calci e pugni in un locale di Colleferro dove i protagonisti vivevano. Per loro alla condanna all’ergastolo si aggiunge un’altra condanna di 4 anni e mezzo. Il motivo? Spaccio ed estorsione nella zona dei Castelli. Una condanna che è stata ridotta in appello in attesa della data della Cassazione per la sentenza definitiva.

Una condanna che è costato il cambio di un avvocato, a causa di “diversità di vedute”, come riporta TGCOM24. Secondo quanto si apprende in vista dell’appello per l’omicidio di Willy, i fratelli bianchi avrebbero lasciato l’avvocato Massimiliano Pica affidandosi a Valerio Spigarelli, Ippolita Naso e Pasquale Ciampa. Una sentenza arrivata in tempi molto veloci e rapidi rispetto all’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Si tratta di fatti avvenuti nel 2020 e all’arresto nel dicembre 2020. Un giro di droga e pestaggi che hanno determinato un’ordinanza di arresto mentre i due erano già in carcere.

Spaccio ed estorsioni: le intercettazioni bloccano i fratelli Bianchi per altri 4 anni e mezzo

Secondo l’inchiesta di Velletri emergerebbe che i fratelli Bianchi militavano in un gruppo di spaccio che erogava cocaina nell’area di Velletri, Lariano, Artena e dintorno. Lo sfoggio era già presente agli occhi di tutti quando i due fratelli ostentavano auto di lusso e un prestigio che incuteva timore nella zona. Sono quindi stati accusati di essere dei veri picchiatori che avevano in mano la zona e continuavano a farne terreno di violenze ed estorsioni.

Secondo le intercettazioni sono emerse quindi minacce verso un ventenne della zona che aveva con i due delinquenti un debito di poche decine di euro. Elementi che ricorrono e avvalorano la tesi dell’omicidio di Willy: S

sei un infame tu e tuo padre, siete solo dei pezzi di m…, avete torto marcio..morti de fame

