Mara Venier, 25 anni fa il trauma che segnò la sua vita “Erano tutti d’accordo fin dall’inizio”

Mara Venier racconta di uno spiacevole episodio successo 25 anni fa: “Erano tutti d’accordo fin dall’inizio…”. Ecco la confessione della conduttrice

Mara Venier non riesce proprio a staccarsi dalla sua Domenica In e, infatti, anche questo autunno tornerà la domenica a condurre il suo programma pomeridiano su Rai Uno. Instancabile, non vede l’ora di tenere ancora una volta e sempre con entusiasmo di tenere compagnia al suo pubblico.

Mara Venier: la sua carriera e Domenica In

Recentemente parlando della trasmissione ha detto: “È una famiglia che ho formato io: siamo un gruppo di persone che prima di tutto si vuole bene”.

Ha poi aggiunto “Siamo un gruppo che discute, si confronta, ma che lavora per il bene di questo programma. Il successo non arriva solo per merito di chi lo conduce. È di un gruppo di persone. È programma molto impegnativo. Io già il lunedì comincio a lavorare per la domenica dopo. Mi godo i risultati ma dopo 10 minuti chiamo i ragazzi a casa mia per la prima riunione di giornata”.

Lo spiacevole ricordo di Mara Venier dopo 25 anni. “Erano tutti d’accordo fin dall’inizio…”

La sua carriera però non è stata sempre facile, come molte donne ha dovuto purtroppo evitare situazioni spiacevoli e imbarazzanti. In particolare, ha raccontato di un fatto accaduto circa 25 anni fa, che ha messo molto a disagio la Venier

“Una sera, circa 25 anni fa, con due amici e altre 10 persone andai a cena a casa di un politico molto importante. A fine cena, mi dice: ‘Vieni a vedere i miei quadri?’. Io vado, vediamo ‘sti quadri, poi quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via. Erano tutti d’accordo fin dall’inizio… Gli dissi: ‘Guarda che hai capito male’, e me ne andai”.

La conduttrice è però riuscita ad evitare qualsiasi tipo di avances grazie al suo modo di fare. Oltre alla tv la sua più grande passione è la famiglia e soprattutto il nipotino con cui è diventata inseparabile, tanto da aver trascorso recentemente insieme una bellissima e lunga vacanza.