Francesco Totti, drammatica confessione della figlia: “Dopo la separazione con mamma io e mio padre….” da lacrime

Ancora incomprensioni nella famiglia Totti divisa ormai in due parti: Francesco e Cristian da un lato e Ilary e Chanel dall’altro. Isabel, la più piccolina avrà capito cosa sta succedendo? Tutti i dettagli

L’estate 2022 è stata molto particolare per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della televisione che si è ritrovato a parlare della separazione di una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rotto dopo venti anni di matrimonio e tre figli, lasciando l’amaro in bocca a tutti coloro che grazie ai due vip avevano creduto nel grande amore. E’ stata per tutti una doccia fredda, ancora di più per i ragazzi Totti che per la prima volta si sono ritrovati a dover scegliere da che parte stare e con chi trascorrere le vacanze.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro storia senza un lieto fine

Si sono conosciuti poco più che ventenni, lui un calciatore e lei una letterina. Un cliché, ma per loro la storia sembrava diversa e il loro amore è stato qualcosa di unico e irripetibile.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati i primi a celebrare un matrimonio in diretta nazionale, complici e uno accanto all’altro sempre, davanti e lontano dalle telecamere. Eppure, anche le cose belle prima o poi finiscono e per loro è arrivato il momento di dirsi addio.

Così dopo una serie di voci e indiscrezioni riguardo ad un presunto tradimento da parte del calciatore con Noemi Bocchi, un’imprenditrice romana conosciuta in una partita di Padel, i due hanno confermato di essersi lasciati e di aver attivato le pratiche del divorzio.

La dichiarazione di Chanel

Fin dall’inizio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno dichiarato di voler lasciare fuori dal gossip i loro bambini per tutelarli e difenderli da ogni intemperia mediatica.

Ma a quanto pare è impossibile, dal momento che sono molto popolari e seguiti da tanti sui social. In particolare Chanel che ha una miriade di follower su Tik Tok dove si diverte a postare foto e video insieme alle sue amiche.

Proprio in uno dei filmati, la secondogenita della famiglia ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato il web. Qualcuno le ha chiesto che fine avesse fatto Cristian e lei ha risposto:

Non lo so, non lo vedo più. non ci sentiamo

Infatti, sembra che i due fratelli dopo la vacanza in Tanzania con la mamma, abbiano trascorso l’estate separati: Cristian tra Roma e Milano insieme al padre e Chanel prima a Sabaudia con Ilary e poi da qualche parte con le sue amiche.

