Chiara Ferragni messa ko da chi non te lo aspetti. Gli occhi sono tutti per LEI ed i fan non hanno dubbi su cosa accadrà

Stanno per concludersi le vacanze spagnole dei Ferragnez. Tra qualche giorno si torna a Milano dopo diverse settimane trascorse ad Ibiza. Fedez, Chiara Ferragni, Leo e Vitto hanno vissuto momenti di relax e divertimento in famiglia tra bagni in piscina ed in mare, scene esilaranti e dolci coccole.

A City Life si lavora per completare il nuovo super attico della coppia e a breve si ricomincerà con la vita di tutti i giorni tra lavoro, scuola e molto altro. Il 2023 per Chiara sarà anche l’anno del Festival di Sanremo che presenterà al fianco di Amadeus. Per lei una bella frecciatina e come sempre pronta la risposta del marito per difenderla.

La polemica con Ornella Muti, Fedez risponde

È direttamente Ornella Muti, colei che quest’anno è salita sul palco del’Ariston insieme al conduttore, che ha criticato Chiara Ferragni che a sua detta fa crescere i suoi figli a suon di merendine e Coca Cola. Pronta la risposta di Fedez che per difendere la moglie ha pubblicato un post simpaticissimo.

La piccola Vittoria con il suo modo goliardico di buongustaia mangia di tutto, il gelato come il pane, la pasta e la frutta. Un modo per smentire con i fatti e senza le parole la realtà. I fan della coppia non hanno fatto che applaudire riempendo il video di messaggi di sostegno. Tra tanti commenti quello più irriverente: “Tutti ‘Muti’”.

Ma oltre le polemiche sapete che Chiara ha in famiglia già un’abile concorrente. Il video che immortala il suo fit check lo rivela in modo chiarissimo.

Chiara Ferragni messa ko da LEI: il VIDEO è virale

Ha poco più di un anno e già è una vera star. Parliamo della Vitto, la secondogenita della Ferragni e di Fedez. Oltre che bella, ha un caratterino che tutti amano. Si fa valere e ha una naturalezza davanti alla telecamera che fa spavento, così brava che riesce a rubare la scena anche alla mamma, che di questo se ne intende eccome.

Prova ne è il video che l’influencer numero uno al mondo ha postato su Tik Tok. Mentre lei prova a fare il fit check del suo outfit con abito lungo a fiori e spacco vertiginoso la Vitto arriva davanti alle telecamere e ruba la scena.

La Vitto nuova influencer❤️🤟🏼

ne sono certi i fan di Chiara che stravedono per lei e prevedono che da grande sarà di certo la numero uno del web.

