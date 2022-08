Lady D colpita dalla maledizione? Solo adesso esce fuori la verità

Lady D, la morta tragica e la maledizione. Dopo 25 anni esce fuori un nuovo agghiacciante dettaglio: parla lui

Tra due giorni ricorrerà l’anniversario della sua morte, 25 anni senza una delle principesse più amate di sempre. Parliamo di Lady Diana, conosciuta da tutti come Lady D, moglie del principe Carlo da cui poi divorziò e mamma di William ed Harry.

Era il 31 agosto 1997 quando morì in un incidente automobilistico sotto il tristemente noto tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al compagno Dodi Al-Fayed. La loro auto, guidata da Henri Paul, si schiantò contro il tredicesimo pilastro della galleria.

Era poco dopo la mezzanotte quando avvenne lo schianto a bordo di una Mercedes-Benz S280 scura. La coppia era già seguita da fotografi e da un cronista, tutto il resto è passato alla storia. A 25 anni da tutto questo adesso spunta fuori la maledizione.

La morte di Diana, la versione ufficiale

La morte di Lady D ha sconvolto il mondo intero e da allora l’ha resa ancora di più di quanto già fosse una vera icona internazionale. Due le inchieste aperte sul caso, una inglese e una francese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚 💖 (@ladyydianawales)

La versione ufficiale per la giustizia è che l’autista, Henri Paul, capo della sicurezza dell’Hotel Ritz di proprietà del padre di Fayed, era ubriaco con un tasso alcolemico altissimo, motivo per il quale ha perso il controllo dell’auto rimanendo ucciso insieme alla principessa e al suo compagno.

L’unico che si è salvato è stato Trevor Rees-Jones, l’allora guardia del corpo di Diana. Fin dall’inizio in pochi hanno creduto a questa versione e molte sono state le teorie del complotto sulla morte della principessa per toglierla di mezzo inscenando l’incidente. Oggi dopo 25 anni spunta la linea della maledizione.

Lady D e la maledizione della macchina, parla LUI

Una vera e propria maledizione quella che è piombata su Lady D. Ad esserne certo è Karim Kazi, uno degli uomini della sicurezza dell’Hotel Ritz all’epoca dei fatti. Proprio lui aveva provato più volte a parlarne ma era sempre stato messo a tacere. Oggi la verità.

A riportare la sua versione il settimanle Oggi che rivela un dettaglio mai emerso prima:

La Mercedes-Benz S280 sulla quale quella maledetta notte viaggiavano Diana con il suo compagno era difettosa. Soprattutto sul bagnato sbandava e per questo era pericolosa, a detta di Karim “maledetta”.

Si trattava dunque di un’auto che doveva essere rottamata e che invece era stata sistemata e rimessa in uso. Un nesso che per l’uomo è assolutamente importante e che non gli è stato mai possibile dire fino ad oggi.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE