Matrimonio da sogno per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ma quanto è costato? Cifre da capogiro

Matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, quanto è stato speso per l’evento? Facciamo i conti: gli zeri volano

Sabato 27 agosto, a Venezia, si sono celebrate le nozze più attese dell’estate, uno degli eventi di rilievo di tutto il 2022. Parliamo del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due sportivi hanno scelto la città della laguna per dire sì.

All’inizio si parlava di evento blindatissimo ed invece così non è stato. La Divina si è lasciata immortalare nel suo ingresso in chiesa, come all’uscita insieme al suo ex allenatore, ora suo marito, il tutto per una cerimonia intima e piena di amore. Un vero sogno ma quanto sarà costato tutto?

Il sì dell’estate: alcuni dettagli

Il sì tanto atteso di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si è celebrato nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, poco distante da piazza San Marco. Il ricevimento, poi, per accogliere i circa 160 ospiti presenti, ha avuto luogo in un’altra location da favola: il JW Marrio, l’hotel a 5 stelle sull’Isola delle Rose, nella laguna della famosa città veneta.

A coordinare tutto il wedding planner più famoso dello Stivale: Enzo Miccio. Tra i presenti all’evento dell’anno molti volti noti come Lodovica Comello e Frank Matano che hanno condiviso con la Divina il palco di “Italia’s Got Talent”, Valentina Marchei, passando per Iginio Massari che si è occupato della torta nuziale e dei dolci, il presidente del Coni Giovanni Malagò e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Ma a cose fatte spulciamo un po’ nell’evento e cerchiamo di capire quanto l’ex nuotatrice e suo marito hanno speso per il loro matrimonio.

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le cifre

Quanto è costato il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Sicuramente tanto. Impossibile stabilire le cifre precise ma facendo dei conteggi approssimativi si può dire che le somme sono da capogiro.

Basta pensare che solo la cena nuziale sarà costata più di 20.000 euro. La rinomata location lagunare, infatti, offre menù che partono da una base di 125 euro a persona a salire.

Poi ci sono gli abiti: quelli della Divina sono stati confezionati su misura per lei, in stoffe pregiate,

tutti firmati da Nicole Cavallo, direttrice di Nicole Milano, la linea che fa capo al noto brand Pronovias.

Senza volare alto si può ipotizzare almeno 10 mila euro a capo. Su quelli dello sposo, invece, non ci sono notizie.

Altra cifra da guardare è il compenso di Enzo Miccio. Un matrimonio che porta la sua firma si aggira tra i 10 e i 15 mila euro. Questi sono solo degli accenni e già ci fanno capire che gli zeri in ballo sono tanti. Federica e Matteo hanno creato un’atmosfera da sogno e di certo non hanno badato a spese.