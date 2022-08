Ballando con le Stelle, proprio LEI potrebbe abbandonare: notizia da brividi

“Ballando con le Stelle” sta per tornare in onda, ma uno dei volti più amati potrebbe dover lasciare il programma: si tratta di uno dei cinque giudici

È tutto pronto per la ripartenza di uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani. La 17esima edizione di “Ballando con le Stelle”, stando alle fonti, prenderà il via a partire dal prossimo 8 ottobre.

Il sabato sera di Rai 1 ospiterà, come ogni anno, la sfida tra i personaggi vip che, per la prima volta nella loro carriera, si cimenteranno nel ruolo di ballerini.

Anche per l’edizione 2022, la padrona di casa Milly Carlucci è riuscita a mettere in piedi un cast davvero formidabile. I tredici protagonisti del dancing show, come si evince dalle fonti, sarebbero già stati confermati.

Ballando con le Stelle, tutto pronto per la 17esima edizione: le novità clamorose

“Ballando con le Stelle” è pronto a riaprire i battenti con un cast davvero d’eccezione. Tra i concorrenti della 17esima edizione del talent figurano i nomi di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Paola Barale e Nino D’Angelo.

Indubbiamente, a fronte di una simile squadra, gli ascolti del dancing talent non potranno che essere confermati. C’è però una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio uno dei giudici.

Tra i concorrenti di quest’anno vi è infatti Lorenzo Biagiarelli, compagno di vita di uno dei membri della giuria. A fronte di questo legame sentimentale che creerebbe sicuramente non pochi problemi, i followers non hanno mancato di avanzare un’ipotesi sconvolgente: ci sarà un abbandono da parte della giurata?

Selvaggia Lucarelli pronta ad abbandonare? Trapela la clamorosa indiscrezione

I telespettatori di “Ballando con le Stelle”, a fronte della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, non si sono trattenuti dall’esternare un’ipotesi che, a ben giudicare, non pare affatto infondata. Selvaggia Lucarelli, compagna del futuro concorrente, avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione?

Sono in molti i fan che, considerato il legame che unisce la giurata al concorrente, non hanno mancato di prospettare uno scenario di questo tipo.

Tuttavia, stando alle fonti ufficiali, l’abbandono della Lucarelli non sembra essere minimamente contemplato. La giudice, dunque, tornerà ad allietare gli appuntamenti con il dacing talent al fianco dei suoi colleghi.

