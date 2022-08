Rincorreva le vittime in monopattino e poi abusava di loro: arrestato un 21enne

Seguiva le donne in monopattino, utilizzando sempre lo stesso iter. Abusi a Milano su 4 vittime, arrestato un ventunenne, già noto per episodi di maltrattamenti sulla madre

È accaduto a Milano, dove un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver seguito in monopattino e usato violenza contro le sue vittime, utilizzando sempre la medesima dinamica.

Abusi a Milano su 4 donne. In manette un 21enne già noto alle forse dell’ordine

Solitamente le donne, tutte tra i 19 e i 33 anni, rincasavano dalle palestre delle zone del centro della città; il ragazzo ha compiuto le violenze sessuali nei mesi di maggio e giugno scorsi.

Il colpevole si sarebbe spostato spesso tra la Lombardia e il Piemonte, ma le violenze sono avvenute tutte nel capoluogo della prima regione citata. Sono state le stesse vittime a denunciare i fatti. Tutte avrebbero riferito di essere state seguite da un uomo alla guida di un monopattino elettrico e di essere poi state aggredite e costrette a subire atti sessuali.

Le parole del pm e l’identificazione del giovane arrestato

Nell’ordinanza si legge di “quattro diversi episodi di violenza sessuale, tutti commessi tra maggio e giugno da un giovane sceso da un monopattino elettrico, che ha costretto altrettante giovani ragazze a subire atti sessuali”.

Il pm ha fatto sapere che sono riusciti finalmente ad identificare il colpevole, grazie ad alcuni preziosi dettagli come

“l’acquisto di un monopattino simile a quello ripreso sul luogo o in zone prossime a quelle delle violenze, la rassomiglianza dell’indagato”

emersi durante le testimonianze delle donne coinvolte. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per episodi di maltrattamenti nei confronti della madre.

In particolare, il 20 giugno avrebbe aggredito una 23enne, appena uscita da una palestra in viale Toscana e dopo averla seguita per alcune centinaia di metri. Il 14 giugno, invece, avrebbe preso di mira una ventenne, aggredita alle spalle mentre parlava al telefono. Il 27 maggio, invece, aveva abusato di una trentatreenne, che stava tonando a casa non lontana dalla zona di Porta Romana.

Il ragazzo è stato, quindi, arrestato. Da capire se da parte sua ci sono state anche altre aggressioni non ancora denunciate.